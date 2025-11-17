Da Olbia a Cagliari: la fiamma olimpica attraversa l’Isola 

Poco meno di vent’anni dopo (allora fu il 19 e 20 dicembre, stavolta il 13 e 14) la Fiamma Olimpica si prepara a sbarcare di nuovo in Sardegna. Lo farà sabato 13 dicembre, al porto di Olbia, dopo aver attraversato la Toscana. Poi proseguirò il percorso nell’Isola, passando per Sassari, Porto Torres e Stintino. Dopo il passaggio ad Alghero, arriverà quindi a Nuoro, in Piazza Vittorio Emanuele.

Il giorno successivo, ripartendo da Nuoro, il simbolo olimpico per eccellenza si muoverà verso Oristano, scendendo poi verso Sanluri e attraversando la reggia nuragica di Barumini. Proseguendo verso sudovest, la Torcia toccherà Iglesias, virerà verso Quartu per arrivare finalmente a Cagliari. Un viaggio che sarà accompagnato dalle descrizioni della guida turistica e divulgatrice sarda Maria Paolucci, che racconterà le bellezze della sua terra attraverso i propri profili social e sarà presente alla city celebration di Cagliari sul palco di via Roma il 14 dicembre. La Fiamma continuerà poi il viaggio in Sicilia.

Il programma

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration . In occasione dell’arrivo della Fiamma, le città sarde coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

Il percorso

Il viaggio della Fiamma Olimpica durerà 63 giorni con 60 tappe in Italia e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province a partire dal 26 novembre a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia il 4 dicembre, a Roma. Proprio dalla Capitale, due giorni dopo, inizierà il percorso. La Fiamma sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo; infine concluderà il suo tragitto a Milano, facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026. In tutto saranno oltre diecimila e uno i tedofori coinvolti.

