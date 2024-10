Da oggi via alla festa per San Saturnino 

La città si veste a festa per il suo santo patrono. Tra le strade del centro e la storica Basilica di San Saturnino, si terranno i festeggiamenti in onore del giovane martire cagliaritano.

Il programma

Appuntamento oggi alle 18 in piazza San Cosimo, nella basilica dedicata al Santo, con la recita dei vespri solenni, presieduti dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, il quale, come da tradizione, rivolgerà un messaggio alla città. Parteciperanno all’evento in onore di “santu Sadurru” anche le principali autorità locali, civili e militari. Domani è in programma la processione con le reliquie del martire. Si partirà alle 10 dalla cattedrale di santa Maria Assunta e santa Cecilia, per poi percorrere alcune vie del quartiere storico di Castello. Tappa conclusiva la basilica di San Saturnino, dove alle 11 è attesa la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo.

Baturi

«La festa del nostro San Saturnino, patrono di questa cara città di Cagliari, si svolge in un momento di grave tensione globale a livello internazionale» dice monsignor Giuseppe Baturi. «La nostra convinzione, che attingiamo dalla fede nel Signore Crocifisso e risorto, testimoniato dal giovane Saturnino, è che il mondo possa cambiare. San Saturnino, giovane morto per difendere la propria fede, ci esorta a prendere una sola parte, quella della pace».

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta dall’emittente Radio Kalaritana e saranno disponibili anche sull’applicazione, sul sito web e in video sui canali social della Diocesi.

