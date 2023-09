Da oggi tutti in Giappone Corsa mondiale riaperta 

Nemmeno sette giorni dopo la tappa indiana, da oggì il motomondiale torna in pista a Motegi per il gran premio del Giappone. È il 14° appuntamento di una stagione che appena tre gare fa sembrava lanciata verso il bis di Francesco Bagnaia e della sua Ducati del team “factory” Lenovo ed invece si è ufficialmente riaperta con la caduta ed il ritiro sul Buddh International Circuit. Quando mancano sette Gp alla fine, il ducatista arriva a Motegi ancora da leader, ma con appena 13 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin e 44 su Marco Bezzecchi, vincitore in India, entrambi in sella a Ducati clienti, ma che ben poco hanno da invidiare alla Desmosedici vestita con il rosso di Borgo Panigale.

Bagnaia si è scusato per la scivolata ad otto giri dal termine, accusandosi di aver commesso un errore, «purtroppo inevitabile quando si è così al limite». A tradirlo è stata la scelta di montare all'anteriore una gomma dura, più impegnativa in frenata. Una situazione che non deve ripresentarsi in Giappone, dove la priorità di Francesco e della Ducati «sarà quella di provare a risolvere i problemi che abbiamo riscontrato durante lo scorso fine settimana». E di frenate impegnative le 14 curve di Motegi, costruito da Honda per collaudare i propri prodotti, ne richiedono parecchie. «Sono pronto e carico», ha detto Bagnaia, che suo fianco avrà ancora Michele Pirro, al posto dell'infortunato Enea Bastianini.

RIPRODUZIONE RISERVATA