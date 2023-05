Da oggi testa al Parma: tutti disponibili 

Dal Venezia al Parma, il calendario dei playoff non concede tregua. Il Cagliari si ritroverà già oggi ad Asseminello per preparare la sfida di martedì sera, ancora alla Domus, contro gli emiliani, semifinale d'andata nella corsa alla Serie A.

Tutti presenti

Ranieri ha spazzato via le preoccupazioni per Mancosu, uscito ieri nell'intervallo per scelta tecnica e per preservare il numero 5 rossoblù. E nessun problema anche per Pavoletti: «Sta bene e per noi è importantissimo. Giocherà, ma dovrò scegliere il momento giusto per farlo giocare». Magari già martedì contro il Parma. E contro gli emiliani si potrà scegliere ancora tra tutta la rosa, con le solite eccezioni di Capradossi e Falco.

Da una sfida all'altra

Il tecnico oggi tornerà soprattutto sulla gara col Venezia, con attenzione particolare alla rete subita a inizio ripresa e utilizzando la ripresa odierna come un cuscinetto tra una partita e l'altra. Da domani, infatti, si penserà agli emiliani di Pecchia, che il Cagliari attende martedì alla Domus, per poi giocarsi tutto nella gara di ritorno, al “Tardini”, sabato prossimo 3 giugno, sempre alle 20.30. (al.m.)