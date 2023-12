Da oggi si “vola” a Su Siccu 

Chi vola vale e chi vola a vela vale anche di più. Questo pensava la Federazione quando, tre anni fa, ha inaugurato la Foil Academy. Voleva insegnare ai giovani velisti a padroneggiare i nuovi scafi che fendono l’acqua non con scafo o chiglia ma con appendici sottili come lame che permettono di librarsi sulle onde. Nella sede del Molo Ichnusa, ieri, invitata dal presidente della III Zona Fiv, Corrado Fara, Alessandra Sensini ha ripercorso la strada sin qui fatta, «che ha portato 500 ragazzi a regatare sui foil. Dopo la fase di formazione, siamo passati agli eventi», ha detto nel corso della presentazione del Foil Academy International Trophy, che da oggi a venerdì vedrà impegnate a Cagliari tre classi (Waszp, IQFoil e Wingfoil) con poco meno di cinquanta atleti di dieci nazioni. «Questo percorso adesso ci porta a esportare all’estero il nostro modello», ha proseguito.

Le regate

Oggi cominciano le regate a Su Siccu o di fronte al Lazzaretto di Sant’Elia, sostenute dall’inarrestabile assessore al Turismo Gianni Chessa e “benedette” dall’assessora comunale alla Sport - e tifosa dell’olimpionica toscana - Fioremma Landucci: «Non c’è niente di più bello che vedere giovani di tante nazioni venire a confrontarsi nella nostra città e trovare un clima così a dicembre». Anche perché vedere volare dentro il porto queste imbarcazioni, «sperando che il maestrale ci assista», come ha sottolineato Mirco Babini, “guru” delle tavole ad ala (o kite), sarà uno spettacolo per i cittadini che passeggiano in riva al mare.

Luna Rossa

Spettatore d’eccezione, l’inquilino del Molo Ichnusa, il team Luna Rossa Prada Pirelli, primo partner dell’Academy e coinvolto anche in quest’ultimo atto della Sardinia Sailing Cup 2023 «Farne parte è un sogno che viviamo quotidianamente», ha raccontato Marco Gradoni, 19 anni, timoniere con Ruggero Tita dell’AC40 che ha conteso a New Zealand il successo nelle World Series di Jeddah. «Vedere le regate in tv è bellissimo ma viverle in barca è diverso, anche se c’è più responsabilità». Max Sirena ha rivelato con un sorriso: «Mio figlio (Lorenzo, 15 anni, ndr ) è terrorizzato dall’idea di regatare in porto perché teme i cefali», ma ha assicurato che «lo sport è il miglior modo per comunicare e diffondere il made in Italy nel mondo». Oggi alle 11 si comincia con gli Waszp, da domani i Wingfoil, da giovedì gli IQFoil e venerdì le final race. Ci sarà anche la fresca campionessa mondiale Maddalena Spanu, che è entrata a far parte (come Freddy Pilloni, anche lui in acqua a Cagliari) del Progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda.

