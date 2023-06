Da oggi scatta l’operazione Bari  

Il Cagliari, con il pareggio di Parma, si guadagna altre due partite, le ultime di una stagione infinita, quelle col Bari che possono valere il ritorno in Serie A a un solo anno dalla retrocessione.

Subito in campo

Dopo la battaglia del Tardini, i rossoblù sono rientrati subito in città e oggi torneranno in campo per iniziare a preparare la doppia sfida con i pugliesi. Si giocherà giovedì 8 alle 20.30 alla Domus, con ritorno al San Nicola domenica 11, sempre alle 20.30. Nella sfida d'andata non ci sarà Dossena, alla seconda ammonizione di questi playoff, un giallo che fa scattare la squalifica. In diffida Kourfalidis, Radunovic, Goldaniga e Viola.

Allarme Lapadula

Da valutare poi le condizioni di Lapadula. Il bomber italo-peruviano è uscito intorno alla mezz'ora della ripresa dopo aver prima ricevuto una pallonata in faccia e poi un pestone alla caviglia. Il giocatore ha lasciato il Tardini zoppicante, ma avrà il tempo per recuperare ed essere al suo posto giovedì contro il Bari. In questi giorni si lavorerà anche per recuperare le tante energie, fisiche e nervose, bruciate nella doppia sfida col Parma. Diversi i giocatori, Deiola e Luvumbo su tutti, che hanno chiuso la partita con i crampi. Ma a tutti ora Ranieri chiederà l'ultimo sforzo per una sfida che può regalare la Serie A. (al.m.)