Da oggi Petagna sarà rossoblù 

Il calciomercato chiude venerdì alle 20, ma il Cagliari si candida a un finale di trattative in poltrona. Con la sconfitta con l'Inter ancora fresca, il ds Bonato è andato deciso all'assalto di Andrea Petagna, classe '95, che oggi diventerà un nuovo giocatore rossoblù. Non c'è da aspettare, invece, per Mateusz Wieteska, ufficializzato ieri pomeriggio dopo la firma sul contratto che lo lega al Cagliari per i prossimi quattro anni. Chi arriva e chi va, come Gaston Pereiro, che potrebbe salutare la Sardegna con la rescissione del contratto.

A tutto Petagna

Nel dopo Inter, Claudio Ranieri aveva mandato un messaggio d'amore al giocatore: «Petagna è un profilo che mi piace, è un grande centravanti. Se viene sa che ci sarà da lottare per riconquistare, perché no, anche la Nazionale». Non parole affidate all'oceano, perché da Monza Petagna aveva già deciso di vestirsi di rossoblù. Decisiva anche la spinta del giocatore, oltre al via libera del Monza, che pagherà parte del pesante ingaggio del giocatore. Petagna oggi è atteso a Villa Stuart e poi raggiungerà Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se il club del presidente Giulini a giugno 2024 dovesse decidere di acquistare il giocatore a titolo definitivo, è già pronto un contratto fino al 2026 a cifre inferiori. Una scelta del giocatore, che dopo una stagione tutt'altro che esaltante (4 reti in 31 partite di campionato), vuole rilanciarsi a Cagliari con Ranieri.

Ecco Wieteska

Il Cagliari avrà così la punta richiesta dal tecnico, ma anche i due difensori. Aspettando Hatzidiakos, che domani scenderà in campo con l'AZ contro il Brann per la gara di ritorno dei preliminari di Conference per poi volare a Cagliari, ecco Wieteska. Il difensore polacco era arrivato in città già da domenica, dopo le visite mediche a Villa Stuart. Lunedì ha assistito alla gara con l'Inter in tribuna e ieri ha firmato il contratto col Cagliari fino al 2027. «Sono felice di essere qui, ci vediamo in campo», le poche parole affidate ai canali social rossoblù, prima di mettersi agli ordini di Ranieri ad Asseminello e proporsi subito per la sfida di sabato sera al Dall'Ara col Bologna.

Uscite

Chiuso il mercato in entrata, si pensa alle cessioni. Senza acquirenti all'orizzonte, il Cagliari valuta con l'agente di Pereiro l'idea di risolvere il contratto, in scadenza nel 2025. Probabile che all'uruguaiano venga garantita una buonuscita per cercarsi una sistemazione dopo l'ennesima bocciatura. Con l'Ascoli, infine, si lavora per la cessione a titolo definitivo di Capradossi e in prestito di Kourfalidis.

