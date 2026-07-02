Da oggi lo stop estivo dei cantieri Terna 

Fine dei disagi, almeno di quelli legati ai cantieri, per le migliaia di persone che ogni giorno passano sulla litoranea. Oggi, come confermato nei giorni scorsi dalla Città Metropolitana, chiudono i cantieri di Terna per il Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà Sardegna, Sicilia e Campania, nel tratto da Marina Residence a Terra Mala. Niente più ingombri in mezzo alla carreggiata, né semafori per regolare il senso unico alternato nei giorni feriali.

È una boccata di ossigeno non solo per chi si sposta verso le spiagge ma soprattutto per i residenti che ogni giorno devono andare a lavoro e tornare a casa. Nei fine settimana invece, i cantieri stavano già chiudendo regolarmente dopo l’accordo tra il Comune e Terna. Lo stop ai lavori ovviamente non significa la fine del traffico lungo via Leonardo da Vinci, strada che non riesce a reggere d’estate una così grande mole di traffico. Nel tratto da via Marco Polo in poi la segnaletica non è ben visibile, gli incroci a raso sono pericolosissimi e gli attraversamenti pedonali non sono sufficientemente illuminati.

Nel primo tratto di competenza del Comune invece erano stati sistemati gli attraversamenti pedonali rialzati all’altezza della ringhiera che si affaccia sulla spiaggia.

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