Da oggi la Torres deve fare sul serio 

Si apre la settimana delle operazioni di mercato reali e la domanda è se la Torres riuscirà a rinforzare il gruppo che ha chiuso al secondo posto ma è uscito al primo scontro playoff, seppur immeritatamente, contro il Benevento.

Bisogna tener conto anche delle avversarie. Non è certo diventato un girone meno tosto dopo il dirottamento nel gruppo B delle retrocesse Ascoli e Ternana e l'inserimento del Milan Under 23. Anche perché il Perugia resta ambizioso e Virtus Entella e Spal puntano a rifarsi della deludente stagione 2023/24. Queste presumibilmente saranno le concorrenti al podio del campionato. Salvo inserimento di almeno una formazione inattesa. Nella stagione scorsa è stata la Torres, che non potrà più contare sull'effetto sorpresa.

Solo voci

Per quanto riguarda il mercato finora solo voci. Pochissime per quanto riguarda le entrate, il che non significa che il ds Colombino non stia lavorando, seppure sottotraccia. Le uniche certezze sono sulle uscite. Tra qualche giorno la proprietà (Abinsula) e il presidente Stefano Udassi terranno una conferenza stampa per iniziare a parlare della stagione prossima e di obiettivi non solo tecnici.

Chi cerca la Torres

Un difensore mancino per il terzetto della difesa, un esterno possibilmente per la corsia sinistra, un centrocampista da affiancare a Giorico o a Mastinu secono le esigenze, una punta. Il discorso dell'attaccante diventa pressante qualora vada via Francesco Ruocco, classe 2001, che dopo l'ottimo campionato (12 gol e 5 assist) ha qualche richiesta dalle serie superiori (Cosenza, Bari, Sampdoria e Catanzaro). La Torres lo cederà solo in cambio di contropartita economica sostanziosa.

Il nome più ricorrente tra le voci in entrata è quello di Gianmaria Zanandrea, difensore classe 1999 del Legnago, cresciuto nel settore giovanile di Vicenza e Juventus. Ha però un altro anno di contratto e quindi occorrerebbe il versamento di quello che nel basket si chiama buy out, una sorta di indennizzo. Pare sia stata fatta un'offerta anche a Fabio Tito, classe 1993, quest'anno all'Avellino. Come esterno di difesa piace pure Christian Travaglini, classe 2000, che nella stagione scorsa il Cagliari ha ceduto in prestito prima alla Ternana e poi al Taranto. Altro 24enne valutato anche perché di Sassari è Roberto Biancu, centrocampista ex Primavera del Cagliari che si è svincolato dopo la retrocessione dell'Olbia.

Chi è andato via

Il centrocampista Kalifa Kujabi ha firmato in Romania per il Cluj, in ogni caso era del Frosinone e non rientrava nei piani del tecnico Greco. Sta per firmare per il Caldiero Terme l'esterno sinistro Andrea Pelamatti, classe 2004, che la Torres aveva già ceduto in prestito alla Recanatese.

Il difensore-terzino sinistro Riccardo Pinna, classe 1999, non si muoverà da Sassari ma andrà a Latte Dolce, in serie D, in una squadra che dopo la tormentata stagione passata riprende a puntare sui giovani e sui talenti locali.

Non verrà confermato neppure il difensore Aleandro Rosi, classe 1987, lunga carriera tra A (ha fatto anche le coppe europee con la Roma) e serie B, utilizzato pochissimo dopo il suo ingaggio a gennaio.

