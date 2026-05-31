Da oggi la spiaggia di Tuerredda è a numero chiuso 

Da domani la spiaggia di Tuerredda, località balnerare del Comune di Teulada, sarà accessibile solo esclusivamente a numero chiuso e tramite prenotazione.

La decisione era stata presa qualche anno fa per preservare una delle spiagge più belle del sud ovest della Sardegna che recentemente è finita alla ribalta nazionale in quanto principale location del film “La vita va così” diretto da Riccardo Milani. Pertanto dalla giornata odierna e per tutta la stagione estiva fino al prossimo 11 ottobre sarà indispensabile prenotare il proprio posto accedendo al portale “spiaggiatuerredda.it”.

Al momento della prenotazione verrà consegnato un QR Code da esibire all’ingresso della spiaggia alla quale si potrà accedere tutti i giorni dalle 8 alle 18.

L’amministrazione comunale di Teulada ci tiene a ricordare che nella spiaggia è assolutamente vietato fumare e introdurre cani. Inoltra si raccomanda ai bagnanti di utilizzare delle stuoie sotto gli asciugamani per fare in modo che venga spostata meno sabbia possibile dall’arenile. Per l’accesso alla spiagga oltre alla prenotazione è richiesto un contributo di 3 euro per i turisti e un euro per i residenti, mentre l’accesso e gratuito per i bambini fino ai 12 anni e per i possessori di disability card.

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