VaiOnline
Teulada.
01 giugno 2026 alle 00:27

Da oggi la spiaggia di Tuerredda è a numero chiuso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da domani la spiaggia di Tuerredda, località balnerare del Comune di Teulada, sarà accessibile solo esclusivamente a numero chiuso e tramite prenotazione.

La decisione era stata presa qualche anno fa per preservare una delle spiagge più belle del sud ovest della Sardegna che recentemente è finita alla ribalta nazionale in quanto principale location del film “La vita va così” diretto da Riccardo Milani. Pertanto dalla giornata odierna e per tutta la stagione estiva fino al prossimo 11 ottobre sarà indispensabile prenotare il proprio posto accedendo al portale “spiaggiatuerredda.it”.

Al momento della prenotazione verrà consegnato un QR Code da esibire all’ingresso della spiaggia alla quale si potrà accedere tutti i giorni dalle 8 alle 18.

L’amministrazione comunale di Teulada ci tiene a ricordare che nella spiaggia è assolutamente vietato fumare e introdurre cani. Inoltra si raccomanda ai bagnanti di utilizzare delle stuoie sotto gli asciugamani per fare in modo che venga spostata meno sabbia possibile dall’arenile. Per l’accesso alla spiagga oltre alla prenotazione è richiesto un contributo di 3 euro per i turisti e un euro per i residenti, mentre l’accesso e gratuito per i bambini fino ai 12 anni e per i possessori di disability card.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 