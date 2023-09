Da oggi in Spagna primo assaggio di America’s Cup 

Ci siamo. A Vilanova i La Geltrú, in Catalogna, comincia la prima tappa delle World Series, la serie di regate di avvicinamento alla America’s Cup, che inizierà a fine agosto 2024. La tappa spagnola precede quella di Gedda (Arabia Saudita, 29 novembre-2 dicembre) e quella finale che si terrà a Barcellona a ridosso della Coppa. Il format prevede otto regate di flotta domani e sabato, eleggeranno i due team migliori, che si sfideranno domenica nei match race finali.

Gli scafi

Le prime due tappe si correranno su imbarcazioni one-design AC40, mentre nell’ultima faranno la loro comparsa i più grandi AC75, gli scafi che si utilizzeranno nella Coppa vera e propria. Negli AC40 i quattro membri di equipaggio si occuperanno solamente della conduzione del mezzo, perché l’energia per manovrare e regolare le vele sarà prodotta da potenti batterie. Gli AC75 invece avranno, oltre i quattro velisti, anche quattro ciclisti che, attraverso le loro apposite postazioni, forniranno l’energia necessaria alla conduzione dell’imbarcazione.

I team

Dai report dei Recon (le “spie” ufficiali della Coppa America) emerge anche un primo rilevamento sullo stato di salute delle squadre iscritte. Su tutte, Emirates Team New Zealand (i detentori dell'America's Cup) perché Peter Burling e Nathan Outteridge sono i timonieri che hanno navigato più di tutti sugli AC40: sono i favoriti. Gli inglesi di Ineos non hanno navigato abbastanza sugli AC40, ma con Sir Ben Ainslie come skipper e timoniere, difficilmente non saranno protagonisti. la miglior coppia di timonieri in questa edizione sembra quella di American Magic, con Tom Slingsby e Paul Goodison. Molti li vedono favoriti a Vilanova. Gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing, assenti alla scorsa edizione, hanno ridotto il gap con i top team, grazie anche alla presenza, di un allenatore come Pietro Sibello, ex Luna Rossa. Potrebbero essere gli outsider i francesi di Orient Express, guidati da Quentin Delapierre e Kevin Pepponet. Sono gli ultimi arrivati: partecipare è già un successo per loro.

Luna Rossa

Infine il team Luna Rossa Prada Pirelli: Checco Bruni, Jimmy Spithill, Andrea Tesei e Umberto Molineris sembrerebbero formare la squadra iniziale ma Ruggero Tita, Marco Gradoni e Vittorio Bissaro sono pronti a salire in barca per dare un ulteriore impulso alla barca. Oggi i test, da domani le regate dalle 15.30 alle 17.30 su Mediaset Canale20 e Sky Sport e online sul canale youtube America’s Cup.

