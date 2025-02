Da oggi il mirino si sposta sul Bologna  

La Juventus alle spalle, testa al Bologna. Dopo aver tirato il fiato per un giorno e mezzo, i giocatori del Cagliari si ritrovano questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione in vista dell’insidiosa trasferta emiliana (domenica al Dall’Ara il fischio d’inizio è fissato per le 15). All’andata alla Domus, vinse la squadra di Italiano con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Orsolini e Odgaard.

Dal campo

Tutti o quasi a disposizione del tecnico Nicola che potrebbe cambiare qualcosa nell’assetto e tornare magari al modulo 4-2-3-1. Sotto osservazione Kingstone, tradito dal ginocchio sinistro la settimana scorsa in allenamento. Previsto per oggi giusto un defaticante, già da domani, però, il ritmo inizierà a salire.

I prossimi avversari

Ha ripreso gli allenamenti già ieri, invece, il Bologna che giovedì dalle 20.45 dovrà recuperare la gara con il Milan rinviata il 26 ottobre per maltempo. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta di Parma e in questo momento sarebbe fuori da tutte le competizioni europee per la prossima stagione. (f.g.)

