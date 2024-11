Da oggi il mercatino di Natale 

Quaranta casette, un pianoforte a disposizione di chiunque voglia intrattenere i passanti con un po' di musica e una scacchiera gigante per i più piccoli e per gli appassionati.

Sono le principali novità dei Mercatini tradizionali di Natale che saranno aperti da oggi tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Yenne dalle 10 alle 21.

Tra gli espositori ci sono artigiani, hobbisti e commercianti provenienti non solo da Cagliari o dalla Sardegna (38 in tutto) ma anche da altre regioni (Puglia, Campania, Sicilia) e alri Paesi (Argentina e Tunisia). Gli operatori del Corso resteranno aperti sino al 7 gennaio, le attività di piazza Yenne sino al 29 dicembre, per lasciare spazio agli allestimenti legati al Capodanno.

