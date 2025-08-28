Da oggi i festeggiamenti in onore di santa Maria 

A Uta inizia il programma religioso per santa Maria organizzato dal Comitato e il Comune. Oggi alle 20 prima vestizione della santa. Da domani all’8 settembre il santuario di Santa Maria sarà chiesa giubilare, nella quale si potrà lucrare ogni giorno l’indulgenza plenaria. Da domani sino al 6 settembre dalle 17 confessioni, alle 17.20 santo rosario e litanie, alle 18 messa con predica tenuta ogni giorno da un sacerdote diverso.

Sabato 6 dalle 20 seconda vestizione della santa. Domenica 7 dalle 17.50 rosario e canto delle litanie, alle 18.30 santa messa con processione nelle vie fino al ritorno nel santuario. Qui benedizione eucaristica e canto dei Goccius.

Lunedì 8 alle 7 santa messa e dalle 10 la processione che percorrerà le vie Santa Maria, Garibaldi, Margherita, Decimo, piazza Garibaldi, Nuova, Eleonora d’Arborea, Umberto, Santa Giusta, piazza Santa Giusta e via Santa Maria. Dalle 10.15 alle 18 santa messa in santuario. Martedì 9 messe alle 9, alle 10 e alle 18. Da mercoledì 10 a venerdì 12 sante messe dalle 18, domenica 14 alle 17 giubileo diocesano degli ammalati, lunedì 15 alle 20 ultima vestizione della santa. Sabato 20 festa dei martiri e dalle 18 messa nella chiesa di santa Giusta, a seguire la processione.rogramma civile inizierà da venerdì 5 con i Creedence Clearwater Revived. Sabato 6 Nostalgia 90. Domenica 7 Tazenda. Lunedì 8 Spettacolo pirotecnico e a seguire Noemi. Mercoledì 9 cabaret con Ignazio Deligia.

