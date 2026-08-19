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Campionato.
20 agosto 2026 alle 00:15

Da oggi i biglietti per l’Inter 

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Scatta oggi alle 10 la vendita dei biglietti per Cagliari-Inter, l’esordio in casa domenica 30 alle 20.45 nella seconda giornata di Serie A. Prima fase, fino alle 23.59, dedicata in prelazione ai possessori della membership Islanders, solo online. Dalle 10 di domani la vendita libera: come prezzi 45 euro per le curve, 105 euro per i Distinti, 125 euro per la Tribuna Blu e 155 euro per la Tribuna Rossa. Settore ospiti, a 40 euro, riservato solo ai residenti in Lombardia che non possono acquistare tagliandi in altri settori dello stadio e devono essere in possesso della tessera del tifoso dell’Inter.

La designazione

Per Parma-Cagliari di sabato arbitra Daniele Perenzoni, sezione di Rovereto. Non buoni ricordi per i rossoblù, l’unico precedente (sempre in Emilia) fu una sconfitta per 2-0 con il Modena in B il 3 febbraio 2023. Fu molto contestato per l’espulsione di Rog a fine primo tempo: doppio giallo, il secondo per un fallo che il croato in realtà aveva subito. Ci fu anche un caso su due cartellini mostrati a Zappa, che però non venne espulso: il Cagliari presentò ricorso chiedendo l’errore tecnico, ma venne giudicato inammissibile. (r. sp.)

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