Da oggi all’Alkestis la nona edizione di “Sound Around” 

Tutto pronto al Teatro Alkestis di Cagliari per la nona edizione di “Sound Around The Island”, il festival organizzato dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la Compagnia d’arte Circo Calumèt e l’Associazione Tàjrà.

“Dal canto nostro” è il tema della nona edizione che da oggi proporrà tre giorni di musica, teatro e sperimentazione, con Gian Piero Alloisio, Giacomo Casti, Matteo Sau, Alessia Farci, Luca Nieddu, Banda Ikona Trio, Daniele Ledda, Michele Vargiu e Gianluca Dessì.

Si parte alle 19 con lo spettacolo “E cantava le canzoni – Rino Gaetano e gli anni ‘70” con Giacomo Casti, Matteo Sau e Alessia Farci (produzione Antas). Un viaggio che prende in prestito alcune delle canzoni più amate del cantautore romano-crotonese per parlare di lui e dell’aspetto più sottovalutato degli anni ‘70 – ovvero il fatto che siano stati anche anni incredibilmente divertenti, per chi li ha vissuti – e del perché e percome una ventenne di oggi possa trovare interessanti un cantante e un decennio così distante dal suo (e dal nostro) tempo.

Alle 21 l’Alkestis riabbraccerà il cantautore Gian Piero Alloisio con il suo “Questa meravigliosa vita d’artisti”, l’autobiografia di un ragazzo squattrinato che lascia, nel tumulto degli anni ‘70, una disastrosa periferia genovese per intraprendere il mestiere precario dell’artista.

