Da oggi alla Strambata  Tabasso e i suoi ospiti 

Comincia oggi alle 12,30 su Radiolina la settimana di conduzione dello spazio “La Strambata” affidata a Celestino Tabasso. Per un’ora e mezza il giornalista e i suoi ospiti proporranno un taglio vintage all’informazione e agli approfondimenti. In apertura la rassegna stampa di 50 anni fa, un viaggio fra le notizie pubblicate dall’Unione Sarda del marzo 1973 per capire i cambiamenti dell’Isola e del linguaggio giornalistico. Poi consigli di libri e film, rigorosamente stagionati, aneddoti e opinioni.

