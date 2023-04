Da oggi al via i lavori  in viale Trieste: chiude il primo tratto  

Il giorno X è arrivato: nella città dei cantieri stradali aperti tutti nello stesso periodo, oggi si aggiunge viale Trieste. Più precisamente, il tratto fra piazza del Carmine e via Caprera, che resterà chiuso - e si spera che non si verificheranno ritardi - per i prossimi due mesi. Tutto questo nella zona di via Roma, dove il lato portici è sbarrato per la realizzazione del nuovo frontemare. Sono tutti cantieri che renderanno più bella e fruibile la città, ma il prezzo da pagare è alto e oggi arriva un’altra parte di quel conto. Si sbraccia l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, chiamato a gestire il disastro del traffico conseguente ai cantieri: «A residenti e commercianti, il Comune garantisce la massima disponibilità ad andare incontro alle loro esigenze, compatibilmente con quelle dell’impresa». Ma sarà dura ugualmente.

La riqualificazione di viale Trieste sarà profonda e riguarderà la totalità della strada, ma il Comune ha scelto di procedere per lotti: chiudere l’intera arteria sarebbe più che un azzardo, in Municipio ne sono coscienti, e così da oggi e per due mesi la circolazione sarà bloccata “solo” da piazza del Carmine a via Caprera. Terminata la prima fase, in estate si passerà alla seconda, che richiederà la chiusura al traffico di viale Trieste nel tratto da via Caprera all’incrocio con l’ultimo tratto di via Roma.

Non è una semplice manutenzione: i cantieri dovranno regalare alla città un viale Trieste profondamente rinnovato. Si ridisegneranno le aree per i mezzi e quelle per i pedoni, arriveranno maggiori spazi per la socialità, una parte degli alberi sarà sostituita, l’illuminazione pubblica completamente rinnovata. E, considerato che si sventra la sede stradale, il Comune ha previsto anche il rifacimento delle condotte idriche e di quelle utilizzate per lo smaltimento dell’acqua piovana. Si dovrà terminare entro l’anno.

Per quanto riguarda la viabilità, da oggi c’è un nuovo senso unico in via Maddalena verso via Roma, con svolta obbligata a destra in viale Trieste. Già in vigore il nuovo senso unico in discesa in via Caprera. E poi c’è il Ctm: per le linee 1, 5, 5/11 e 9, Istituto agrario e Alberghiero, soppresse le fermate alla chiesa del Carmine. Sarà istituita una fermata provvisoria davanti al numero 65 di viale Trieste.

