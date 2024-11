Da Nuoro a Sorgono per una tac 

Il reparto di Ortopedia dell'ospedale San Francesco di Nuoro riapre, anzi no. La Asl 3 di Nuoro accetta la realtà dei fatti, ossia che il reparto ancora non ha l’organico sufficiente a farlo funzionare a pieno regime. E con il tac guasto, per l’esame diagnostico bisogna andare a Sorgono. Oppure rivolgersi a privati convenzionati.

«Per riaprire Ortopedia servirebbero 8 dirigenti medici, in questo momento sono 3», ammettono i vertici aziendali. Da marzo il reparto è chiuso ma si sta attivando un percorso per la riapertura graduale o quantomeno con degli interventi (alcuni di questi ultimi potrebbero essere già stati avviati). Il percorso per la riapertura ufficiale è in fase di elaborazione, speriamo di avere notizie a breve». Anche la Tac che non funziona è una spina nel fianco. «Si è è fatto ricorso anche alla tac del San Camillo di Sorgono per i casi di emergenza. Nel mentre la Asl sta acquistando una nuova tac che si spera possa essere collaudata (e quindi attiva) entro la fine di quest'anno per avere anche la seconda tac». Nessun accenno invece all'acquisto degli Ups che avrebbero impedito il guasto della tac ora in disuso, né dell'installazione dell'altra tac presente nella struttura ospedaliera.

Tra riduzioni impossibili delle liste d'attesa da parte della sanità pubblica (che, a detta del titolare del Cedian Giovanni Marinosci «si potrebbero risolvere attraverso i privati convenzionati» se il budget offerto loro non fosse così ridotto), mancanza di personale e assistenza dai piccoli ai grandi centri, dalla Asl n. 3 vantano un nuovo traguardo. Scrivono nelle loro pagine social: «Con tre progetti sul podio la Asl 3 di Nuoro si distingue ai Lean Healthcare Award 2024, il concorso delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane che si è svolto a Roma lo scorso 21 novembre. Un prestigioso posto nella categoria Azienda Lean, cioè il premio dedicato alle aziende pubbliche e private che stanno attuando un percorso di trasformazione lean (snello) in più ambiti della propria struttura organizzativa. L'Asl n. 3 si è aggiudicata anche il premio Approccio metodologico nella categoria Valued based healthcare per il progetto Vbhc paziente con scompenso cardiaco nella Asl di Nuoro. Infine il premio come secondo classificato nella categoria "IA&digital health" per l'avveniristico progetto Potenziamento delle prestazioni sanitarie in carcere utilizzando il metaverso».

