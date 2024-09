«Da noi non ci sono aree idonee» Selargius e Muravera si blindano 

Nessuna area idonea per parchi eolici e fotovoltaici: i Comuni di Selargius e Muravera blindano i loro territori. E mentre Selargius lascia uno spiraglio solo su zona industriale e aree degradate (come l’ex discarica e il vecchio inceneritore ora campo rom, che però, fra vincoli e rischio idrogeologico, sarebbe di fatto impossibile o quantomeno rischioso utilizzare), Muravera non concede margini: «Abbiamo un territorio costiero gravato da vincoli ambientali e paesaggistici – ha detto il sindaco Salvatore Piu – e contiamo circa 90 siti archeologici. Non ci sono aree industriali dismesse. Chiediamo alla Regione di escludere l’intero territorio comunale dall’installazione di impianti da fonti rinnovabili».

I sindaci

«Abbiamo oltre 200 ettari di territorio compromesso da servitù elettriche, ora basta», gli fa eco da Selargius il sindaco Gigi Concu dopo il sì della sua Giunta al documento che in Consiglio la prossima settimana, quando la decisione finale sarà presa durante una riunione aperta alla cittadinanza. «La linea deve essere comune», aggiunge: «Difendere il territorio, la storia e l’identità di Selargius».

A Muravera il Consiglio comunale ha votato all’unanimità. Sì alla transizione energetica ma zero aree idonee: questa la risposta all’invito della Regione di comunicare l’eventuale presenza di aree da dedicare alla produzione di energia da fonti rinnovabili. «Che noi ci schieriamo per il sì o per il no – ha aggiunto Piu – la decisione sarà poi presa dalla Regione o dallo Stato, e dunque la nostra battaglia non finisce qui».

La delibera

La delibera approvata a Selargius ricalca quello che il sindaco ha già espresso nell’incontro organizzato dai vertici della Regione con gli amministratori dei Comuni del Cagliaritano. Nel documento viene dichiarato «il territorio di Selargius tra le aree non idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per via della rilevanza a livello regionale della stazione elettrica di Terna esistente, e considerate le vaste superfici vincolate dai tralicci e dalle linee aree dell'alta tensione». Senza dimenticare le due ulteriori centrali previste nella località Su Pardu con il Tyrrhenian link, la dorsale elettrica di Terna che collegherà la Sardegna con il resto della Penisola. Inoltre si chiede alla Regione di «tener conto dei significativi impatti cumulativi negativi dati dalla compresenza di più interventi elettrici, a causa degli effetti sul paesaggio, elettromagnetici, l’impatto visivo e acustico».

Il caso Tyrrhenian link

Sul Tyrrhenian link interviene la portavoce del comitato selargino in difesa dell’agro, Rita Corda: «Il sindaco con la sua maggioranza, e tutto il Consiglio comunale, trovino il coraggio di opporsi alla servitù che hanno imposto a Selargius con il progetto di Terna».Stop a nuovi impianti in città, quindi, con un appello finale della Giunta selargina alla Regione che vale per tutta l’Isola: «Serve una cabina di regia che coinvolga i territori interessati dai progetti e coordini gli interventi».

