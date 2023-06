«Da noi niente slot o gratta e vinci» 

Stavolta il primato è positivo: Selargius si aggiudica il titolo di città dell’hinterland cagliaritano dove meno si gioca d’azzardo. Una tendenza radicata negli ultimi anni, grazie soprattutto alla decisione dei principali locali del territorio che da tempo hanno detto no alle slot machine. «Abbiamo visto troppe persone giocarsi stipendi e pensioni e rovinarsi la vita, preferiamo una clientela più tranquilla», dicono i gestori di bar e pub del centro.

I dati

Gli ultimi numeri aggiornati in città risalgono al 2019, forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli: 18 milioni e 600mila euro giocati in un anno - fra macchinette, lotterie, gratta e vinci - 649 euro la stima pro capite calcolata sulla popolazione totale. Un dato più basso rispetto a Cagliari e Quartu, ma anche a Monserrato e Quartucciu che, con meno residenti, contano però somme giocate molto più elevate.

No alle slot

Tutto grazie ai locali più importanti che fanno fronte comune contro la ludopatia. «Mai avuto le slot machine, giusto i gratta e vinci che vendiamo con la massima attenzione», assicura Massimo Aresu, titolare del bar Ego di via Gallus. «Se vediamo che qualcuno esagera, gioca spesso e spende tanto, non glieli diamo più, ma i nostri clienti generalmente ne comprano uno da 2 euro al massimo ogni due giorni senza creare nessuna dipendenza». Anche Nicola Meloni, del locale Godiva, sempre in via Gallus, è in prima linea contro la ludopatia: «Abbiamo puntato da subito su una clientela tranquilla, qui si viene per trascorrere un momento di svago non per giocare d’azzardo».

Scelte radicali

C’è anche chi ha eliminato qualsiasi tipo di tentazione facendo sparire persino l’angolo lotterie. «Dopo la brutta esperienza vissuta a Quartu abbiamo deciso di non vendere neanche gratta e vinci, tantomeno di avere le slot machine», dice Riccardo Littera, dell’Hibiscus di via Trieste. Sulla stessa linea Cristiano Cordeddu, dell’Evòque di via Istria: «Siamo contro ogni tipo di gioco d’azzardo, una filosofia che portiamo avanti da sempre a costo di rinunciare a guadagni extra. Giusto il primo periodo avevamo i gratta e vinci, ricordo ancora un’anziana che almeno una volta al mese spendeva 500 euro e rimaneva per ore a grattare sperando di rifarsi dei soldi spesi: scene che preferisco non rivedere, almeno non nel mio locale». Nessuna slot machine neanche nel Caffè antico fronte piazza Vergine Assunta: «Odio tutto ciò che può portare alla ludopatia», spiega la titolare Monia Cogoni, «ho visto troppe persone giocarsi lo stipendio e perdere tutto».

L’esperta

Qualche bar con alcune slot machine resiste, ma lo scenario selargino è decisamente rassicurante visto il contesto generale. «Un dato positivo che rispecchia la bassa offerta del gioco», commenta Graziella Boi, responsabile del piano regionale contro il gioco d’azzardo patologico. «Fa sicuramente piacere che gli esercenti di Selargius siano sensibili al problema».

