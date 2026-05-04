Da Nèmus a Cena e Donà Così la nostra Isola fa rete 

Non di soli romanzi vivono i lettori. Ma anche di saggistica, trattati, approfondimenti e critica letteraria. Per questo è nato 16 anni fa “Un’Isola in rete”, festival internazionale di promozione del libro e della lettura, curato dal Centro Ricerche Filosofiche, Letterarie e Scienze Umane di Sassari. «Siamo partiti dalla discussione culturale sul fenomeno web e il suo sviluppo e abbiamo puntato sulla saggistica divulgativa e sulle novità letterarie anche per attirare un preciso target di turisti, che viene qualche giorno per seguire gli eventi o le scuole creative», ha spiegato Giuseppe Pintus, direttore artistico del festival insieme a Federico Piras.

L’estate

L’edizione 2026 farà tappa a Sassari, Alghero, Sennori e Castelsardo. Da maggio a metà luglio una quarantina di eventi, ma soprattutto il bonus peculiare della manifestazione: le scuole. A Sennori il 6 e 7 giugno Beatrice Masini terrà la Scuola Primaverile di scrittura creativa “Scrivere per ragazzi”. A Castelsardo il 3 e 4 luglio spazio alla Scuola estiva “Le parole agli antichi-Gli antichi che non ti aspetti” con Tommaso Braccini, Anna Maria Urso, Mario Lentano, Sotera Fornaro, Massimo Raffa e Graziana Brescia. Sempre il centro castellanese ospiterà il 9 luglio la Scuola estiva di critica e letteratura, l'11 luglio il Laboratorio di scrittura con Walter Siti. Oltre alla scuola estiva, la città regia sarà teatro per presentazioni di libri, aperitivi e momenti musicali dal 3 all'11 luglio. Tra gli autori Lavinia Scolari (“Miti di vendetta”), Sotera Fornaro (“Emozione”), Mario Lentano (“I romani che non ti aspetti”), Tommaso Braccini (“Classico attuale”), Massimo Raffa (“Suono”) e Agnese Giacomoni (“Doni maledetti”). Particolari i libri del 6 luglio: Orietta Ombrosi con “Il bestiario filosofico di Jacques Derrida”) e Massimo Donà con “La filosofia di Lucio Battisti”. Da ricordare il 9 luglio per l'assegnazione del VII Premio per la giovane critica Dino Garrone. Tre gli scrittori sardi: Gesuino Nèmus (“La bambina che vide con gli occhi di Dio”), Marcello Fois (“L'immensa distrazione”) e Ciriaco Offeddu (“Angelina”).

Su il sipario

Si parte questo venerdì alle 11 nella Biblioteca Universitaria di Sassari con Anna Maria Urso che presenta il suo libro adatto agli studenti delle Scuole Superiori: “I greci, i romani e…il sesso”. Altro appuntamento per gli studenti il 16 maggio al Liceo Magistrale di Sassari: alle 10 c’è Giulio Zambon col recentissimo “Le parole affilate”. Il 21 maggio alle 18 la Biblioteca Universitaria fa da location per “Erbario della Memoria, Mondo vegetale e ricordi privati” di Antonella Camarda e Giulia Simi, con testi di Martina Silli. Il 25 maggio i protagonisti sono Luigi Capogrossi Colognesi (La struttura della proprietà) e Luigi Garofalo (Diritto oltre i giuristi). Il 28 Monica Farnetti presenta “Leggere Ortese”. Il 29 ad Alghero c’è Luca Cena con “Un destino già scritto” che sarà presentato l’indomani a Sassari.

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