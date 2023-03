Da Nedo e Mazzone sino a Giampaolo 

Non solo Caligara e Nedo Sonetti. Sono tanti i doppi ex, tra allenatori e giocatori, che hanno militato nelle file di Cagliari e Ascoli. Tra i tecnici, oltre a “capitan” Nedo, il primo che viene in mente è Mazzone. Nella stagione 82/83 i marchigiani, guidati allora da “Sor Carletto”, condannarono la squadra di Giagnoni alla Serie B all’ultima di campionato. La vendetta del Cagliari, con Mazzone in panchina, si consumò in Serie A nel 1992’: i rossoblù vinsero in primavera uno scontro diretto (1-3) che risultò fatale ai bianconeri, retrocessi poi in B.

Giampaolo esordì in massima serie proprio con l’Ascoli (05/06) per poi essere chiamato da Cellino la stagione seguente. Sonetti ha allenato due volte i marchigiani (90/91 e 06/07) e tre volte il Cagliari, l’ultima nel 2007 per poi essere esonerato al posto di Ballardini. È un ex Tesser, anche se ha collezionato una sola panchina in rossoblù nel 2006. L’anno seguente andò proprio ad Ascoli per undici giornate. Tra i giocatori più significativi non si può non citare Roccotelli, l’inventore della “rabona”. Da Fini a Foggia, da Del Grosso a Parola, sono solo alcuni degli ex che hanno vestito nel passato recente entrambe le casacche. Ma anche Canini, Del Fabbro e Padoin.

