Da Natale a Carnevale è un attimo: via ai preparativi 

Dopo il successo del primo Carnevale estivo, lo scorso luglio al Poetto, fervono i preparativi per il Carnevale invernale (dal 27 febbraio al 9 marzo) a cura dei gruppi Sa Ratantira, Marina, Villaggio Pescatori, Tuvumannu e Viking.

L'associazione Sa Ratantira Casteddaia, con sede a Stampace, avrebbe voluto ripristinare, dopo anni di assenza, la sfilata dei carri allegorici, ma questo non sarà possibile per mancanza di spazi idonei alla realizzazione delle grandi strutture di cartapesta. A settembre l'associazione aveva chiesto al Comune di poter usufruire di parte degli spazi, inutilizzati, della sede della Polizia Locale di viale Trieste. La risposta, però, è stata negativa. Anche quest'anno, insomma, i carri non ci saranno e resta ancora da sciogliere il nodo del luogo dove dovrebbe tenersi il rogo di Re Canciofali.

«Al momento non si riesce ad individuare uno spazio idoneo dove bruciare il fantoccio», si rammarica Omar Lecca, 45 anni, portavoce di Sa Ratantira, «nel campo di via Fara non si può perché c'è una centralina del gas». Il rogo potrebbe dunque saltare, come nella scorsa edizione. «Si sta valutando per la prima volta piazza dei Centomila. La tradizione non sarebbe rispettata… ma meglio di niente».

La prima uscita della nuova Ratantira risale al 2015. «Per il futuro ci auguriamo che il Comune ci metta a disposizione un posto al chiuso per lavorare alla realizzazione dei carri. Vorremmo inoltre attivare un laboratorio di lavorazione della cartapesta e un corso di Ratantira per insegnare ai bambini a suonare tamburi, fiati e grancasse». I componenti della banda sono attualmente 102, dalla piccola Mia, che ha 3 anni, fino ai veterani over 70. (p.l.)

