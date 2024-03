Da Narbolia a Torregrande, pinete in mano agli incivili 

Se non è una vera emergenza poco ci manca. Dalla pineta di Torregrande ad Oristano a quella di Is Arenas a Narbolia, dalle campagne della Planargia a quelle del Guilcier e Terralbese: non c’è zona in provincia dove non spuntino fuori discariche abusive, alcune anche con materiali pericolosi.

Gite tra i rifiuti

Cumuli di immondizia che se sono da condannare tutto l’anno adesso, in prossimità della Pasquetta, rappresentano un pessimo biglietto da visita per chi decide di venire in provincia per trascorrere quella giornata all’aria aperta magari organizzandosi un pic nic.

Un fenomeno che allarma e preoccupa non solo gli amministratori comunali ma anche le persone che “vivono” il territorio e sono ormai sempre più stanche di vedere tanto degrado.

Lo sdegno di un turista

Qualche giorno fa un turista milanese, dopo una passeggiata nella pineta di Is Arenas, ha lanciato un appello-denuncia: «Mi rivolgo a quanti si sentono realmente sardi – afferma Carlo Antonelli - perché quello che vedo mi fa stare male, con uno spettacolo indecoroso. Mi è capitato di incontrare il mezzo che si occupa della raccolta dei rifiuti al quale ho proposto con il mio aiuto di caricarli, ma la risposta dell’autista è stata che non era autorizzato».

Il sindaco di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu, che ben conosce la situazione, sottolinea come purtroppo ben poco si può fare dinanzi a maleducati che buttano i rifiuti dove capita. «Premesso che buona parte della pineta è recintata e chi ci entra non potrebbe farlo - precisa Vargiu - ciò non toglie però che siamo sempre attenti e una volta ricevute le segnalazioni, facciamo intervenire l’unico operaio comunale in organico. Ora stiamo definendo le procedure per l’avvio di un cantiere con risorse regionali e soprattutto l’iter per l’assunzione di un tecnico necessario per coordinare gli interventi». Data la risposta, il sindaco ha immediatamente poi fatto bonificare l’area dalla discarica.

A Torregrande

Cumuli di spazzature, buste, cassette con schifezze varie e perfino alcune batterie di auto. Questo quel che si trova passeggiando anche nella pineta di Torregrande. Che attende, ovviamente, una grande opera di pulizia, l’ennesima, per il comportamento degli incivili.

A Bosa

A Bosa infine dopo diverse segnalazioni l’amministrazione comunale ha intensificato le azioni per contrastare le discariche abusive. Per un controllo intensivo del territorio è impegnata la compagnia barracellare e gli agenti della polizia municipale. La speranza è che servano anche da deterrente le ordinanze di ingiunzione di pagamento da parte del comandante della polizia locale che iniziano ad arrivare ai cittadini incivili.

RIPRODUZIONE RISERVATA