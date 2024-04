Da Murgia a Lussu, l’audio biblioteca dei titoli sardi 

Dai long seller come “Accabadora” letto dalla stessa Michela Murgia ai classici come “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu per la voce dell’attore sassarese Daniele Monachella. In mezzo a questi due titoli (non a caso entrambi nel bouquet scelto da L’Unione Sarda per la sua collana di audiolibri) ormai sulle principali piattaforme streaming c’è una bella scelta di autori e autrici della Sardegna. Su tutte e tutti ovviamente Grazia Deledda con i suoi principali romanzi fra cui spicca “Canne al vento” letto da Murgia.

Contemporanei

Tra i contemporanei, seguendo un ordine puramente alfabetico, ecco Francesco Abate con l’intera trilogia dedicata all’investigatrice Clara Simon (“I delitti della salina”, “Il complotto dei calafati” con Chiara Tomei e “Il misfatto della tonnara” con Monachella) e anche il gettonatissimo “Torpedone trapiantati” interpretato da Jacopo Cullin. Milena Agus è presente con “Mal di pietre” letto da Margherita Buy che cede il testimone all’attrice sarda Michela Atzeni per “Ali di babbo”, “Mentre dorme il pescecane”, “La contessa di ricotta”, “Terre promesse”; invece l’ultimo “Notte di vento che passa” è letto da Sonia Colombo. Cristina Caboni propone il suoi successi “Il sentiero dei profumi” per la voce di Tamara Fagnocchi, “La via del miele” (Marta Lucini), “La custode del miele e delle api”, “La rilegatrice di storie perdute” e “ La ragazza dei colori” con Elisa Giorgio. Marcello Fois legge i suoi “Stirpe”, “Nel tempo di mezzo” e “Luce perfetta”. Notevole il numero di audiolibri di Nicola Lecca: “Hotel Borg” interpretato da Alberto Bonavia, “Il corpo odiato” (letto da Luigi Tontoranelli), “Ho visto tutto” e “Concerti senza orchestra” entrambi interpretati dall’attore sardo Felice Montervino, “Ritratto notturno” (per Cristina Maccioni, altra eccellente attrice sarda), e “I colori dopo il bianco” (Bonavia) e l’ultimo “Scrittori al veleno” con Daniel Magni. Bianca Pitzorno legge i suoi “Giulia Bau e i gatti gelosi”, “A cavallo della scopa”, “Streghetta mia”, “Ascolta il mio cuore” con Betta Cucci e “Il sogno della macchina da cucire” letto da Michela Atzeni. Da non perdere la ricca proposta di Piergiorgio Pulixi: “L'isola delle anime” letto da Valentina Framarin, “Stella di mare”, “Lo stupore della notte”, “Un colpo al cuore”, “La settima luna”, “l mistero dei bambini d'ombra” e l’ultimo “Per un’ora d’amore” con Michele Maggiore, mentre “Per mia colpa” con Chiara Francese.

Premi Campiello

Veniamo ai nostri Premi Campiello. Michela Murgia, oltre “Accabadora”, ha letto i suoi “L’incontro”, “Noi siamo tempesta” e “Dare la vita” letto da Lorenzo Terenzi. Da un Premio Campiello a un altro: Salvatore Niffoi con romanzi “Il cieco di Ortakos”, “Il venditore di metafore”, “Pantumas” e “La quinta stagione è l'inferno” tutti letti da Daniele Monachella, “Il pastore nella rete” con Gigi Scribani e “Nate sotto una cattiva luna” con l’attore algherese Alessandro Pala.

I giovani

E sin qui gli autori e autrici con una buona bibliografia alle spalle. Ma anche fra i giovani scrittori e scrittrici c’è una buona scelta. Due titoli per l’emergente Lorenzo Scano: il recente “Una mattina come questa” e “Via libera” letti da William Angiuli; uno per Valeria Usala con “La rinnegata” letto da Michela Atzeni e Angelica Grivel Serra “L’estate della mia rivoluzione” con Liliana Bottone. (red. cult.)

