Da Mosca armi di alta precisione alla Corea del Nord 

Pechino. La Russia potrebbe fornire alla Corea del Nord «armi ad alta precisione», cioè missili in grado di minacciare le forze americane nella penisola, in risposta ai bombardamenti sulla Russia con vettori messi a disposizione di Kiev da Paesi Nato. L’avvertimento è stato lanciato da Vladimir Putin da Hanoi, a conclusione di una missione in Asia orientale durante la quale mercoledì a Pyongyang ha firmato con il leader nordcoreano Kim Jong-un un patto di mutua assistenza militare in caso di aggressione a uno dei due Paesi.

Il presidente russo ha così chiarito i piani di Mosca di cui aveva già parlato il 5 giugno, dopo il permesso dato da diversi Paesi occidentali all’Ucraina di usare le armi da loro fornite per attaccare la Russia. In quell’occasione aveva parlato proprio della possibilità di fornire armamenti analoghi in «regioni del mondo» per colpire «obiettivi sensibili» di Paesi Nato. Altra cosa che Mosca non esclude è una revisione della sua dottrina nucleare, tenendo conto che i potenziali avversari «stanno lavorando su questo» con un possibile «abbassamento della soglia per l’uso di armi atomiche», ha affermato ancora Putin. Si continua intanto a discutere del Trattato di partenariato strategico globale firmato tra Kim e Putin. L’intervento di mutuo soccorso militare, nel caso in cui o la Russia o la Corea del Nord dovessero precipitare in un conflitto, deve essere «immediato». I contenuti dei 23 articoli dell’accordo hanno mandato su tutte le furie la Corea del Sud.

RIPRODUZIONE RISERVATA