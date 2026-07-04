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Su “Il giorno e la Storia”
05 luglio 2026 alle 00:30

Da Morricone a Dreyfus Emanuele Dessì  da domani su Rai Storia 

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«Ognuno di noi ha la sua preferita nel lungo elenco di colonne sonore di Ennio Morricone. Personalmente sono legatissimo a “Mission”. E La Palma d’oro a Cannes nel 1986 arrivò grazie anche al contributo della struggente musica del Maestro». Il ricordo di Emanuele Dessì dedicato a Ennio Morricone , scomparso nel 2020, apre la settimana dal 6 al 12 luglio, con il direttore de L’Unione Sarda che torna come editorialista a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.Martedì 7 si parlerà della nascita della Montedison , colosso della chimica italiana. Mercoledì 8 il ricordo di Sandro Pertini che, nel 1978, viene eletto settimo Presidente della Repubblica. L’Italia campione del mondo di calcio giovedì 9: a Berlino, nel 2006, batte la Francia per 5 a 3 dopo i calci di rigore e conquista il quarto titolo mondiale. Venerdì 10, Dessì ricorda il disastro di Seveso, nel 1976. Sabato 11 luglio 1899: a Torino nasce la Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino , che diventerà la Fiat.

La settimana del direttore dell’Unione Sarda si chiude domenica 12 tornando al 1935 quando, a Parigi, muore l’ufficiale francese Alfred Dreyfus. La sua vicenda giudiziaria e il “J’accuse” di Émile Zola fanno diventare la stampa il “quarto potere”. (red. cul.)

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