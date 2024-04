Da Monteponi a Masua, i tesori dimenticati 

Messi in sicurezza e valorizzati, potrebbero rappresentare una svolta e apportare un beneficio economico per l’intero territorio: invece, nonostante intenti e proclami, a Iglesias sono numerosi i resti dell’archeologia industriale che – dall’area di Monteponi a Masua – rimangono per la maggior parte abbandonati e condannati a una lenta opera di disfacimento.

Monteponi

Andreano Madeddu, presidente dell’associazione “Minatori di Nebida”, illustra uno per uno i siti dimenticati e “vietati” ai turisti, alcuni dei quali rischiano persino di sparire per sempre: «Si parte dal complesso di Monteponi, dove numerosi edifici e siti andrebbero tutelati per la loro valenza storica. Nel 2008, un famoso studio svizzero che si occupava di recuperi architettonici elaborò un masterplan volto alla valorizzazione del complesso. Furono stanziati 120 milioni di euro e una parte venne persino erogata per la trasformazione dell’ex impianto elettrolitico dello zinco. Poi tutto si arenò». Nel vecchio borgo minerario erano previste persino strutture alberghiere capaci di mettere a disposizione centinaia di posti letto: «In teoria sulla carta il piano di recupero e valorizzazione esiste ancora – prosegue Madeddu – ma interventi non se ne vedono».

Fontanamare

Proseguendo il percorso fra le testimonianze tangibili del fermento industriale passato, si arriva alla vecchia fonderia di Fontanamare (1866): «Della sua presenza – racconta Madeddu – rimangono solo i resti della ciminiera. Un vero peccato perché assieme a quella di Masua (1864), rappresenta la più antica testimonianza in Sardegna di fonderie atte alla trasformazione delle galene in piombo».

Nebida

Il viaggio continua fino ad arrivare a Nebida e ai suoi numerosi siti d’interesse che versano in un completo stato d’abbandono: «A partire dalla Galleria Chessa (1881), si giunge alla Laveria Carroccia (1887), la più antica di tutta l’area, in completo disfacimento, così come l’antico mulino che la serviva e i cui resti sono visibili in cima alla collina. A poca distanza i ruderi della Laveria Lamarmora (1897), che ha avuto delle manutenzioni in passato, ma necessiterebbe d’interventi più importanti, perché inesorabilmente si sta sbriciolando».

Porto Flavia rappresenta un esempio di come una programmazione volta alla riqualificazione dei siti ex minerari possa portare benefici addirittura insperati; acquisita e gestita dal Comune, in poco tempo è divenuta una meta turistica visitata annualmente da migliaia di persone.

Porto Flavia

«È la nostra carta d’identità», commenta il sindaco Mauro Usai: «La principale delle credenziali con cui ci presenteremo all’Unione Europea per riqualificare il patrimonio minerario intercettando i fondi Jtf».

