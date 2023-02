«Da Mont’e Prama al Cipnes, tutti affidamenti diretti» 

Già durante la discussione in Aula della Finanziaria, i Progressisti avevano chiesto «chiarimenti sull’attività della Fondazione Mont’e Prama, in particolare sulla manifestazione “Archeologika 2022”, organizzata di concerto con l’assessorato regionale al Turismo, e costata oltre un milione di euro. Risorse pubbliche interamente spese – sottolinea il gruppo – così è emerso durante una successiva audizione in Commissione, attraverso affidamenti sotto la soglia prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici.

I Progressisti chiedono spiegazioni sulla pratica «di affidare a soggetti terzi, siano esse fondazioni o consorzi, l'onere di procedere con gli affidamenti diretti», cosa che «rende la spesa opaca e incontrollabile», e accendono i riflettori anche sul Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-Gallura che «tra gli altri avrebbe fatto ricorso ad affidamenti diretti per organizzare eventi per oltre 1,3 milioni di euro per i programmi Insula Sardinia Quality World e Sardinia Discovery Journey , sulla base di convenzioni e programmi sottoscritti con l'assessorato del Turismo».

I Progressisti, che presenteranno un'interrogazione e una richiesta di audizione dell'assessore in Commissione, sottolineano che il Cipnes si è comportato da «ente pagatore per conto terzi» e si chiedono quali siano i criteri che hanno portato all'individuazione dei fornitori e perché non si è proceduto a una gara pubblica «per garantire la massima concorrenza tra gli operatori interessati». Non solo: secondo il capogruppo Francesco Agus, ci sono troppi segnali in comune con la manifestazione Archeologika. «Da un’analisi degli atti parzialmente rinvenibili online - sostengono - emergerebbe che alcuni fornitori, scelti sempre fiduciariamente dal Cipnes, siano gli stessi selezionati per l'evento organizzato dalla fondazione Mont’e Prama tenutosi due settimane prima negli stessi spazi del Bastione di Cagliari. Cambia l'ente pubblico che organizza per conto della Regione, cambia il tema dell'evento, ma non cambiano l'assessorato promotore, le modalità fiduciarie di attribuzione degli appalti e alcune tra le imprese coinvolte, cui spettano gli affidamenti maggiormente remunerativi».

