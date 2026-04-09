Da “Milano calibro 9” a “Pinocchio”, addio Adorf 

Era fra i volti più noti della televisione tedesca, un'icona indiscussa del suo cinema: Mario Adorf, 95 anni, scomparso ieri dopo una breve malattia, lascia un segno indelebile nel pubblico, che lo ha visto cimentarsi in un’infinità di ruoli, con il suo sorriso felino indistinguibile.

A dare notizia della scomparsa di questo attore che, nato a Zurigo nel 1930, aveva anche origini italiane - il padre era un chirurgo calabrese, ma lo vide solo una volta - è stata la moglie, Monique Faye, che lo ha accompagnato fino agli ultimi istanti. Lui era grato a Brigitte Bardot, che gliel'aveva presentata a Saint Tropez, da dove venivano entrambe. Pare che all’inizio fosse invaghito proprio della bellissima attrice francese, ma poi fu colpito dalla futura consorte e se ne innamorò. Adorf era incredibilmente versatile: aveva affrontato oltre 200 ruoli, in altrettante pellicole. Di lui si ricordano le interpretazioni classiche in produzioni come “L'onore perduto di Katharina Blum” (1975), “Il tamburo di latta” (1979), “Lola” (1981) e “L'uomo ombra” (1996). Tra i suoi ruoli più famosi figurano anche il direttore generale Heinrich Haffenloher nella serie “Kir Royal” e, nel 2018, Karl Marx nella produzione “Der deutsche Prophet”.

Gli anni ‘70 sono quelli che lo hanno reso popolare grazie a opere oggi di culto come “La polizia ringrazia”, “Milano calibro 9” e “La mala ordina”.

Collaborò con registi di fama internazionale, del calibro di Billy Wilder, Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Volker Schloendorff, Helmut Dietl e Dieter Wedel. Nel 1989, per la produzione “Der Prozess Galileo Galilei”, intervistò in veste di reporter l'allora cardinale della Curia Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. Il suo nome è legato anche a “Pinocchio”: nella miniserie tedesca del 2013 ha interpretato Geppetto; nello sceneggiato italiano del 1972 ha vestito i panni del direttore del circo che compra Pinocchio, nella celebre versione diretta da Luigi Comencini con Nino Manfredi.

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