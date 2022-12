Da mezzo secolo artigiani della bicicletta 

«Tutto in realtà inizia molto prima, quando mio padre lavorava in Toscana per la Sip – racconta Gianni Pistidda -. Viveva a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze. Lì ha conosciuto Vaco Poccianti, meccanico e commerciante di bici da corsa. Poccianti era meccanico della nazionale di ciclismo, ma anche il punto di riferimento dei corridori professionisti dell’epoca». Rodolfo, appassionato fin da bambino di bici, ha così iniziato per puro piacere a fare l’assistente di Vaco nella sua officina fiorentina. «Mio padre è sempre stato uno molto preciso, curioso. Ogni sera, dopo il lavoro, prima di tornare a casa, andava ad aiutarlo, così ha imparato tutti i segreti del mestiere», prosegue il figlio.

Da mezzo secolo è il punto di riferimento degli appassionati sardi di bici e di ciclismo. Un laboratorio artigianale dove si realizzano a mano telai fatti su misura e non solo. Si chiama “Bici Center Pistidda” ed è il negozio-officina aperto a Quartucciu dal 1972, quando in Italia si “mangiava” pane e ciclismo e le sfide tra Gimondi e Merckx infiammavano i tifosi.

Quest’anno l’attività, unica in Sardegna a costruire bici su misura, compie 50 anni e, come testimonia l’attestato firmato dall’assessore alle attività produttive Carlo Secci, è oggi uno dei pochi negozi storici di Quartucciu. A iniziare a mettere in piedi questo gioiello, quasi per caso, è stato Rodolfo Pistidda, ex ciclista amico tra gli altri anche di Bartali, che adesso ha lasciato l’attività in eredità al figlio Gianni.

Come è nato tutto

Il ritorno nell’Isola

Nel 1972, Rodolfo Pistidda viene trasferito in Sardegna, la sua terra, e nel garage sotto la sua casa apre un piccolo laboratorio. «Qui ha ritrovato gli amici con cui andava in bici da ragazzo, ma non ha perso i contatti con quelli oltre Tirreno – continua Gianni -. Venivano non solo da Quartucciu a farsi aggiustare la bici. In un attimo si è ritrovato pieno di richieste e così è nata l’officina. A casa nostra c’era sempre un via vai di corridori: tante volte, quando veniva in Sardegna, a cena si fermava anche Gino Bartali».

Il passaggio di testimone

Alla fine degli anni ’90 arriva la pensione e Rodolfo vuole chiudere l’officina, ma Gianni, appassionato come lui, decide di prendere le redini dell’attività, trasformandola poi nel grande centro di biciclette che oggi conoscono anche oltre oceano. «Ho iniziato anche io come artigiano – dice Gianni con orgoglio - costruttore, assemblaggio e vendite di biciclette era la dicitura sulla licenza. Abbiamo prodotto più di 1000 bici firmate Pistidda e oggi siamo gli unici in Sardegna a costruire bici su misura. Prima di approdare in questo edificio, sono stato un po’ nomade, mi sembrava che lo spazio, per tutte le idee che volevo realizzare, non mi bastasse mai». Prima un negozio a Pill’e Matta, nella zona industriale quartuccese, poi una breve parentesi in centro a Cagliari, dopo un locale più piccolo in una zona più centrale di Quartucciu e, infine, da pochi anni le grandi vetrine del negozio si affacciano su via Le Serre.

Il brand

«Quando hanno visto che volevo far crescere l’attività, qualcuno mi dava del matto e mi diceva che c’era troppa concorrenza, non più come ai tempi di mio padre – conclude Gianni -. Ma la mia testardaggine mi ha dato ragione. Nel 1999 è uscita la prima bici firmata Pistidda. Il primo telaio me lo fece un meccanico che li faceva per le bici di Marco Pantani e da lì poi abbiamo iniziato senza fermarci: siamo stati in più parti del mondo a presentare i nostri prodotti. Ora in officina mi aiuta mio figlio Marco e chissà che l’eredità di famiglia non prosegua».

