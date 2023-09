Da mezza Europa con amore:  «La Sardegna è un paradiso» 

Il verdetto arriva al centosettantesimo gradino: «Questo è il paradiso», sentenzia Manfred, tedesco di Francoforte. E a dire il vero non è l’unico a pensarlo in una mattina cagliaritana pre-autunnale, che in realtà sa d’estate piena. Con tantissimi turisti ancora in giro per il capoluogo sardo, armati di cartina e cappellino per proteggersi dai trenta gradi delle 14, che dopo aver scalato il Bastione sembrano raddoppiare. Fatica sopportabile, considerato il panorama mozzafiato che fa dimenticare tutto non ma non i prezzi dei trasporti: «Too expensive», troppo cari: lo dicono in inglese; lo ribadiscono in francese e tedesco.

Accenti stranieri

Non ci sono navi da crociera ferme al porto, eppure già da mezza mattina centinaia di stranieri affollano le stradine strette di Castello. Che si conferma una delle attrattive più apprezzate della città. «Magic», lo definisce Liam, arrivato da Londra con moglie, due bimbi, e tante belle intenzioni: due giorni in città, poi tappa a Villasimius e incursione a Pula. «Perché il vostro mare è straordinario», dice in italiano stentato ma comprensibile. Ma c’è chi ha deciso di fare il percorso inverso: come Liz e Judith, che con i rispettivi coniugi hanno preso una villa a Pula. Sette giorni di vacanza, e una promozione a metà per Cagliari: «Le persone sono molto ospitali e amichevoli, la città è bella e abbastanza pulita, ma dovrebbero migliorare i trasporti pubblici e ci dovrebbero essere più indicazioni per i turisti». Pienone anche alla Marina e in via Roma, dove il cantiere senza fine non sembra disturbare gli ospiti dell’ultim’ora.

I giovani nei b&b

Doveva essere l’estate segnata dal grande arrivo di stranieri, e dopo qualche ora trascorsa in giro per la città è evidente che lo sia. Italiani non pervenuti, in compenso è un continuo viavai di francesi e inglesi. Seguiti da qualche famigliola di tedeschi. Età media: sessant’anni, e vacanza tra i cinque e i sette giorni circa più o meno per tutti. Con bed and breakfast preferiti dai più giovani, e alberghi o ville in affitto per tutti gli altri.

Questione di soldi, spiegano Robert e la fidanzata: «Abbiamo trovato un b&b in centro. È pulito, carino e decisamente più economico di una stanza in hotel. Preferiamo spendere i soldi in altro modo», spiegano. Nessun programma per loro: «Dedicheremo qualche giorno alla visita di Cagliari, che per ora ci è piaciuta. Sicuramente non mancherà una giornata al Poetto ma ci piacerebbe riuscire a vedere anche qualche località dell’interno».

Veterani e new entry

Per Etienne è la seconda volta in Sardegna: «Prima della pandemia avevo visitato il nord dell’Isola, mi ero ripromesso di tornare per scoprire Cagliari e la costa meridionale, ed eccomi qua. È tutto meraviglioso, sto già pensando a una terza trasferta», anticipa con palese entusiasmo. Un’eccezione della mattinata, dove gli altri interlocutori scoprono il capoluogo sardo per la prima volta. «Una città bellissima, ordinata e non troppo cara. Peccato per tutti i muri pasticciati». Dettaglio che notano in tanti. «It doesn’t look good»: non sono certamente belli da vedere, ma almeno le lastre di plexiglas del piazzale Umberto I, dopo la recente ripulitura, per ora resistono all’attacco dei vandali. Selfie di rito e poi via tra le viuzze del rione più alto della città. Che conquista tutti ma non supera la prova monumento: chiuse entrambe le torri (di San Pancrazio e dell’Elefante), i visitatori arrivati da lontano osservano delusi le due strutture nate per respingere gli attacchi nemici e oggi inaccessibili a tutti. Cosi, con la cartina tra le mani si ripiega su altro. «Beautiful city», commentano Jennifer e Vincent, francesi, che hanno scelto Cagliari per la mini vacanza di appena tre giorni.

Il costo dei viaggi

Ha tenuto banco per tutta l’estate, e riappare puntale per ogni stagione, così, anche in una giornata di giudizi pressoché tutti positivi, eccolo il caro trasporti, tra biglietti introvabili e tariffe folli. «Isola bellissima ma quasi inaccessibile per i prezzi dei voli, a meno che non si acquistino con largo anticipo come ho fatto io. In quattro mesi sono quintuplicati», racconta quel Manfred fermo al centosettantesimo gradino.

