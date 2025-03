Da Mexico 1970 alla finale dell’82: una sfida storica 

Italia-Germania è un pezzo di storia del calcio. Domani a Milano è in programma la gara di andata dei quarti di Nations League, ma la sfida tra azzurri e tedeschi è centenaria e ha scritto pagine memorabili. Dal primo confronto del 1923, sempre a Milano, al più recente, nel 2022 a Moenchengladbach, sono state giocate 24 gare con la Germania attuale, 13 con la Germania Ovest e quattro con la Germania Est (tra il 1955 e il 1988). Il bilancio dice Italia: 16 vittorie a 10 e 15 pareggi, 58-50 le reti.

Le partite

Alcuni sono stati match davvero spartiacque. Il primo gennaio 1933 allo Stadio Littoriale di Bologna ci fu l’esordio della radiocronaca ufficiale con la voce di Nicolò Carosio. Il regime fascista vietava vocaboli mutuati dall’inglese e allora Carosio inaugurò un nuovo lessico sportivo: da goal a rete, da cross a traversone, da hands a mani, da offside a fuorigioco. Il 3 marzo 1955 a Stoccarda la prima gara contro la Germania Ovest; il 29 marzo 1969, a Berlino Est, la prima con la Germania Est. Il 25 marzo 1992 l’Italia tornò a giocare contro la Germania dopo la riunificazione del Paese: a Torino la decise Roberto Baggio (1-0). E poi c’è la “Partita del Secolo”, Italia-Germania 4-3, semifinale dei Mondiali ‘70 il 17 giugno 1970 allo Stadio Azteca di Città del Messico. Di fronte a oltre 102mila spettatori, azzurri e bianchi misero in scena l’essenza del calcio in 120’. L’alternanza di reti ed emozioni scrisse una delle pagine sportive entrate a far parte dell’immaginario collettivo.

La Coppa

Indimenticabile è anche la notte di Madrid l’11 luglio 1982: finale del Mundial in Spagna, dominio azzurro, finì 3-1 (rigore sbagliato da Cabrini poi le reti di Rossi, Tardelli e Altobelli) e l’esultanza in tribuna del presidente della Repubblica Sandro Pertini per il terzo Mondiale italiano. Azzurri e Germania si ritrovano ai Mondiali 2006: di nuovo in semifinale, stavolta a Dortmund, e ancora finisce ai supplementari con Grosso e Del Piero che staccano il pass per Berlino, dove arriva la quarta stella. Altra semifinale sei anni dopo, a Varsavia, Europei 2012: è la notte di Mario Balotelli la cui doppietta regala all’Italia la finale poi persa con la Spagna. Sono passati 12 anni da quella vittoria, l’ultima con la Germania che da allora ha raccolto due successi e quattro pareggi, compreso quello ai quarti di Euro 2016 a Bordeaux (1-1).

