Da Messi a Mbappé una parata di stelle e montepremi da urlo 

Stelle consacrate e assi al crepuscolo. E' ampio e di pregio il panorama dei campioni che daranno lustro all'ultima lucrosa creatura della Fifa, il primo mondiale per club (con montepremi di 2 miliardi), aperto a 32 squadre di 20 paesi di tutti i continenti che battaglieranno in 9 stadi Usa da domani al 13 luglio. Il presidente Infantino ha provato invano ad “accasare” Cristiano Ronaldo per ricreare la storica rivalità con Leo Messi, presente con l'Inter Miami. La Pulce è uno dei 24 campioni del mondo delle ultime quattro edizioni che ci saranno. Accanto ai protagonisti della Champions, anche tanti assi a fine carriera che racimolano ingaggi ingenti in Nord-Sud America e nei rampanti campionati arabi.

Girone A : il Porto schiera il portiere Diogo Costa, nel Palmeiras c’è il 2008 Estevao che il Chelesa ha pagato 60 milioni. Oltre a Messi l'Inter Miami schiera Suarez (38 anni), Busquets (37) e Jordi Alba (36).

Girone B : nel Psg campione il possibile Pallone d'Oro Dembelè, poi Hakimi, Donnarumma e Kvara. Nell’Atletico Madrid il Principe Griezmann.

Girone C : il Bayern recupera Musiala e attende i gol di Kane. Nel Boca Juniors l'ex napoletano CAVANI (38).

Girone D : l'ambizioso Chelsea di Maresca presenta Cucurella, Caicedo ed Enzo Fernandez. Nel Flamengo ci sono gli ex juventini (34 anni) Alex Sandro e Danilo, nel Los Angeles la vecchia volpe Giroud, 39 anni.

Girone E : Chivu guiderà un'Inter depressa che prova a ripartire con Barella, Chala e Martinez, nel Monterrey il 39enne Sergio Ramos, ex Real Madrid.

Girone F : c’è il Dortmund di Adeyemi, curiosità nel Fluminense per il 40enne ex Milane Psg Thiago Silva.

Girone G : Guardiola e il City hanno fame di vittorie con Bernardo Silva, Foden, Grealish e Haaland, spera di esserci anche Reijnders. Nella Juve di Tudor cercano riscatto Douglas Luis e Koopmeiners.

Girone H : Il Real Madrid di Xabi Alonso com Mbappe, Vinicius e Bellingham sfida l’Al-Hilal dell’allenatore più pagato del mondo, Simone Inzaghi (25 milioni a stagione): negli arabi Milinkovic Savic, i talentuosi Ruben Neves e Marcos Leonardo, l'ex interista e juventino Joao Cancelo e l'ex napoletano Koulibaly.

