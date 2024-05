«Da Mesina alla ’ndrangheta» 

Nove anni di carcere per l’orgolese Antonio Francesco Pipere, sette per Antonio “Zizzu” Mereu, anche lui orgolese ritenuti pilastri della banda sgominata dalla Direzione distrettuale antimafia tra la Sardegna, la Calabria e l'Emilia Romagna che trafficava armi e droga. Sono solo alcune delle pesanti richieste di condanna formulate ieri dal pm della Dda di Cagliari, Gilberto Ganassi, davanti al collegio del Tribunale di Nuoro. «Un’indagine con origine remote – ha ricordato - partita dal procedimento che ha portato alla condanna di Graziano Mesina».

La scoperta

L’indagine su Grazianeddu ha messo in luce gli affari tra la criminalità sarda e la ’ndrina di San Luca. «In un’intercettazione emerse un tale Gianni fornitore di droga in grandi quantità individuato in Gianni Mereu grande» ha spiegato Ganassi. Da lì con un lunghissimo lavoro dei carabinieri di Nuoro, si scoprì la banda con base ad Orgosolo e ramificazioni nella Penisola che progettava anche il furto della salma di Enzo Ferrari, per chiedere un riscatto. «Indagine che permise di scoprire una criminalità di grande livello con un vastissimo traffico di armi e droga» che si riforniva di droga dalla ’ndrangheta e, grazie a un dipendente del Cerimat, luogo di demolizione delle armi dell’esercito, sottraeva migliaia e migliaia tra pistole, fucili, e armi da guerra come kalashnikov per rivenderle in Sardegna.

Le richieste

Diverse le accuse, dal traffico di armi agli stupefacenti. Nove anni sono stati chiesti per Antonio Francesco Pipere di Orgosolo, 7 anni e sei mesi a Paolo Paris, di Nepi; 7 anni per Antonio Francesco Mereu (Zizzu) di Orgosolo. Sei anni per Giulio Baltolu, di Alà dei Sardi, Francesco Piras di Norbello, Gaetano Friio di Isola Capo Rizzuto, Danilo Manzoni di Sorgono, Vittorio Scano di Orani, Enrico Brau noto Chicco di Nuoro. Quattro anni per Peppino Puligheddu di Orgosolo, Roberto Mezza di Milano. Tre anni per Giulio Cesare Mulas di Tertenia e Raffaele Paladini, difesi dagli avvocati (Giuseppe Luigi e Antonello Cucca, Michele Mannironi, Angelo Magliochetti, Beatrice Goddi, Caterina Zoroddu, Agostiangelo Marras).

