«Da mesi senza acqua né soldi» 

Si sono messi in marcia di buon mattino. Cinque chilometri a piedi, qualcuno in bici, per far sentire forte la richiesta di aiuto: 45 migranti, ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Cabras, ieri mattina si sono presentati davanti alla Prefettura di Oristano. Un sit in a sorpresa che in pochi minuti ha mobilitato le forze dell’ordine con agenti della Digos, polizia in tenuta antisommossa e carabinieri. In realtà il clima è sempre stato molto tranquillo. «Chiediamo solo condizioni di vita migliori, non possiamo continuare a vivere in quel modo» sostiene in uno stentato italiano Mael, 24enne afghano da sedici mesi in Sardegna.

I problemi

I ragazzi, tutti poco più che maggiorenni, ripetono: «Da cinque mesi non ci danno i soldi – spiega Hussain Ayaz, 19 anni pakistano - al Cas non abbiamo l’acqua e manca pure la corrente elettrica. Non ho documenti, il permesso di soggiorno è scaduto». Parlano pochissimo l’italiano ma riescono a descrivere bene le condizioni al limite della sopravvivenza in cui si ritrovano. «Non ho la tessera sanitaria, mancano le medicine» sottolinea Mohamed Zitouni, algerino che ha compiuto 18 anni quando è sbarcato in Sardegna. Le proteste si susseguono, dietro quegli sguardi rassegnati si intrecciano storie fra disperazione e speranze deluse. «In Tunisia frequentavo la scuola – racconta Dhia Dachraoui – poi ho deciso di provare a cambiare vita e venire in Italia. Insieme ad altri amici a bordo di un barchino siamo stati soccorsi in mezzo al mare, poi ci hanno accompagnato a Cagliari». Da là il trasferimento al Cas, prima a Monastir poi a Cabras. «Ho anche lavorato in campagna, ho aiutato al luna park ma adesso non sto facendo nulla». Le giornate per tutti trascorrono uguali. «Stiamo al Centro, talvolta usciamo ma siamo sempre al “campo” – ripete – Hussain Ayaz – senza documenti non possiamo fare nulla».

L’incontro

Due rappresentanti dei migranti, nel frattempo, sono stati ascoltati dai funzionari della Prefettura, alla presenza di un mediatore culturale. Un incontro che già nel primo pomeriggio di ieri ha avuto un importante risultato: E-distribuzione ha riallacciato la corrente elettrica (dopo la richiesta ufficiale della Prefettura).

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