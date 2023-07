Da mercoledì l’afa si attenuerà 

Caronte non dà tregua ai sardi, anche se i picchi di caldo di mercoledì – che definire storici non è ridondante – restano un ricordo. La temperatura non è scesa di parecchio, ma a 40-42 gradi che, comunque, non è fresco nonostante il timido ingresso del maestrale.

La località della Sardegna in cui ieri alle 17, secondo le rilevazioni dell’Arpas, faceva più caldo era Monti (42,7 gradi), seguita da Siliqua (42.5), Oliena (42,2), Decimomannu (42,1). A Cagliari, alla stessa ora, c’erano 39,1 gradi (ma a Pirri c’è stato un picco fino a 41,9), sopra i 40 Monastir, Dorgali, Berchidda, Guasila, Benetutti e Maracalagonis, giusto per citarne alcuni.

I valori

Per avere un po’ meno afa bisognerà aspettare mercoledì, quando le temperature scenderanno anche a 32 gradi, più in linea con la media del periodo.

A certificarlo sono le previsioni dell’ufficio meteo della base aerea di Decimomannu. E il luogotenente Pierpaolo Secchi si sbilancia sulla situazione dei prossimi giorni, lasciando poche speranze su un miglioramento nell’immediato. «Soprattutto nel Cagliaritano e nell’Iglesiente il maestrale porterà il caldo dal cuore del Campidano, lasciando anche nelle zone costiere per tutto il weekend afa e calura», dice Secchi. «Domani ci sarà però una lieve diminuzione delle temperature, che nelle città costiere e nell’Oristanese si attesteranno intorno ai 34-35 gradi grazie alla brezza marina e al maestrale. Il caldo torrido resterà nelle zone interne e nella piana di Ottana, dove il termometro toccherà anche 38-40 gradi, mentre in tutto il Nord della Sardegna il maestrale riporterà la situazione climatica su valori normali, intorno a 32 gradi».

E domenica, quando le spiagge registreranno il tutto esaurito? «Il trend sarà lo stesso di sabato». Ma è l’inizio della settimana prossima a preoccupare: «Lunedì ci sarà un altro picco sui 40-42 gradi in tutta l’Isola. Le zone costiere restano le più mitigate, ma siamo sui 38 gradi. Un calo deciso delle temperature è previsto per mercoledì, quando scenderanno di 3-5 gradi», chiude Secchi: «Sarà più evidente nel Nord dell’Isola, meno nelle città e nei paesi del Cagliaritano dove dovrebbero registrarsi temperature oscillanti tra i 32 e i 35 gradi».

Gli incendi

Anche ieri, intanto, la Sardegna è stata nella morsa del fuoco, in alcuni casi favorito nella sua avanzata dal vento. Sono stati 28 gli incendi sul territorio regionale e dalla Protezione civile ne segnalano tre che, per essere domati, hanno richiesto anche l’intervento di mezzi aerei.

Nel dettaglio, uno è divampato a Villacidro, in località “Gutturu e Forru”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Villacidro, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Marganai e Fenosu (Super Puma).

Il secondo incendio per cui è stato richiesto l’apporto di un elicottero si è registrato a Villasalto, in località "Gruxi de Pranu”, e ha riguardato macchia degradata.

Il terzo rogo si è verificato a Luras, in località “Riu Lu Furgone”, e un elicottero a supporto di tre squadre a terra è decollato dalla base Limbara.

Per fortuna, tuttavia, sul fronte degli incendi la situazione non è pesante come in altri anni, nonostante le condizioni meteoclimatiche favorevoli per l’opera distruttrice del fuoco.

