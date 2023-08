Da mattatoio comunale a nuovo rifugio per cani e gatti 

L’ex mattatoio comunale di Paulilatino diventerà un rifugio per cani e gatti randagi in cerca di una famiglia.

L’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gallus lo ha infatti concesso in comodato d’uso dallo scorso luglio all’Oipa di Oristano (l’Organizzazione internazionale protezione animali) che curerà il servizio in collaborazione con la “Casa di Rosy Odv”, un’associazione locale che si occupa di aiutare i randagi del territorio. «Una struttura come quella – commentano soddisfati i promotori dell’iniziativa – utilizzata in passato per macellare migliaia di animali, diventa e si trasforma in n un luogo di rinascita, lasciando il posto alla vita e alla speranza che questa porta con sé. Non è un’impresa facile adibire un luogo del genere a rifugio – aggiungono – ma con pazienza, impegno e immaginazione, i volontari si stanno dando da fare per far sì che tutti i randagi ospiti, 14 tra cani adulti e cuccioli e un gatto, possano stare al sicuro e in salute in attesa di trovare una famiglia».

La trasformazione consiste nel sistemare reti, cemento, coperture per tettoie, paletti, ciotole, cucce, coperte, cibo e antiparassitari in quello che l’Oipa definisce un vero e proprio inno alla vita da cui tanti altri Comuni potrebbero prendere esempio. Gli “angeli blu” come li chiamano tutti, confidano ovviamente anche nel buon cuore di tutte quelle persone che li vorranno aiutare. ( s. c. )

