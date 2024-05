Da Matri a Pavoletti: una valanga di doppi ex di Cagliari e Sassuolo 

Fra i giocatori di Sassuolo-Cagliari col passato da ex ci sono Leonardo Pavoletti e Alessio Cragno. Il capitano rossoblù, tornato due partite fa dall'infortunio, all'andata ha firmato lo splendido e decisivo 2-1 in rovesciata al 99'. Proprio in neroverde l'esordio in A: il 25 agosto 2013 in Torino-Sassuolo, subentrando a un altro doppio ex come Diego Farias in quello che era anche il debutto in A dei neroverdi. In tutto 50 presenze e 13 gol, la maggior parte in B prima di passare al Genoa a gennaio 2015. Il portiere Cragno invece è arrivato al Sassuolo un anno fa, dopo la retrocessione col Cagliari e una stagione (per lui) negativa con la maglia del Monza. Per lui però solo 4 partite: non gioca dal 3 gennaio, Coppa Italia con l'Atalanta.

In panchina

Tanti allenatori doppi ex, oltre a Ballardini. L'allenatore dal ricordo migliore su entrambe è senza dubbio Massimiliano Allegri: nel 2007-2008 diede al Sassuolo la prima promozione in B, che gli valse la chiamata di Cellino per allenare i rossoblù dopo il biennio 93-95 da calciatore. Come tecnici, sono ex anche Daniele Arrigoni ed Eusebio Di Francesco: quest'ultimo portò i neroverdi in A nel 2013. Hanno giocato a Cagliari e allenato a Sassuolo Cristian Bucchi e Oreste Lamagni.

In campo

Ci sono poi quelli che hanno vestito entrambe le maglie. Spicca Davide Biondini: 5 anni e mezzo in rossoblù, 4 e mezzo in neroverde per chiudere le sue 350 presenze totali in A. Al Sassuolo ha fatto la parte finale di carriera Alessandro Matri, dal 2016 (giocando l'Europa League) al 2019 dopo che a Cagliari si era affermato. Lunga esperienza sulle due sponde anche per Paolo Bianco: nell'Isola dal 2006 al 2009, al Sassuolo dal 2010 al 2015. Un anno in neroverde (2013-14) per Farias, prima di passare in rossoblù. Dagli emiliani arrivarono Edoardo Goldaniga a gennaio 2022 e Alessandro Tripaldelli nel 2020, percorso inverso per Lorenzo Ariaudo (2014) e Filippo Romagna (2019). Nei restanti doppi ex Agazzi, Andreolli, Bastrini, Cinelli, Marzorati, Missiroli e Munari.

