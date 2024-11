Da martedì pomeriggio testa alla Fiorentina 

Dal Genoa al Verona in un battibaleno, ora, però, il Cagliari può tirare il fiato e ricaricare le pile. L’allenatore Davide Nicola ha concesso tre giorni di riposo ai giocatori che si ritroveranno, dunque, martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione in vista del prossimo impegno, in programma domenica 8 dicembre a Firenze con la Fiorentina (con inizio alle 12.30).

La gara di ieri sera non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico, nessuno da quello disciplinare. Anche per la trasferta in Toscana, dunque, il tecnico rossoblù potrebbe avere tutti a disposizione e l’imbarazzo della scelta in ogni reparto.

RIPRODUZIONE RISERVATA