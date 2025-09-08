Da Marina a Stampace, scattano più controlli contro la malamovida 

Arriveranno subito, nel fine settimana. Tra le strade della Marina e di Stampace dove lo scorso weekend si sono verificati episodi di violenza che hanno riacceso i fari sulla malamovida. Ristoratori e residenti chiedono più controlli e sicurezza, Comune e Prefettura rispondono e spediscono più forze dell’ordine nelle principali zone della vita notturna con l’obiettivo di contrastare degrado, comportamenti antisociali e trasformare la movida in un’esperienza sicura e di qualità. L’incontro di ieri tra Massimo Zedda e il prefetto Giuseppe Castaldo ha prodotto il primo risultato: garantire un maggior presidio delle forze dell’ordine e quindi maggiore sicurezza nelle strade della movida.

Cagliari non è una città insicura ma un maggiore presidio è quello che chiedevano tutti. «Siamo i primi a riconoscere che Cagliari è più sicura rispetto ad altre ma proprio per questo dobbiamo evitare che certi fenomeni aprano la strada ad altre degenerazioni. Serve uno sforzo in più», dice Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Quello sforzo è arrivato. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA