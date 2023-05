Da “Mare Fuori” al tricolore Massimiliano Caiazzo e il grande cuore di Napoli  

In sala anche l’attore, 26 anni, idolo dei giovani di mezza Italia e con lui l’altra attesa protagonista, la deliziosa Dominique Donnarumma, sul piccolo schermo di recente con “Il Commissario Ricciardi”. E con loro il regista. Per Massimiliano Caiazzo un’esperienza non nuova, considerato il successo della serie ambientata in un istituto penitenziario minorile.

“Piano Piano” il Napoli di Maradona ha vinto il primo scudetto; “Piano Piano” ha vinto il secondo; e “Piano Piano” si passa dall’infanzia all’adolescenza. A raccontare questa continua ricerca di spazi e di riscatto, dove sentimenti, calcio e crudeltà quotidiane si mescolano, sarà domani a Carbonia Massimiliano Caiazzo, giovanissimo attore partenopeo che inevitabilmente, essendo stato uno dei protagonisti con il ruolo di Carmine Di Salvo, della serie fenomeno “Mare Fuori”, gode di necessaria celebrità. E “Piano Piano”, del regista Nicola Prosatore, è il primo film da protagonista di Massimiliano Caiazzo. Girato nel 2022, approdato in anteprima a Locarno e ambientato nel 1987 in una desolata periferia napoletana, ha tra i suoi protagonisti anche un sempre grande Lello Arena e sarà presentato domani alle 21 al Teatro Centrale di piazza Roma nell’ambito del Carbonia Film Festival.

Una fama che deriva anche e soprattutto da “Mare Fuori” di cui è prevista la terza serie: ora qual è il rapporto con il successo?

«Ci sto lavorando umanamente cimentandomi fra le sfumature positive e negative, cercando di restare vero e fedele a ciò che mi piace, e senza maschere: seguo i miei principi che credo siano sanissimi».

“Piano Piano” ha il fulcro nel 1987: quella festa calcistica di popolo si ripete ora, dopo 33 anni. Che effetto fa?

«Non seguo accanitamente il calcio ma simpatizzo, naturalmente, per i tifosi napoletani che aspettavano questo risultato proprio dal periodo in cui è ambientato il film: bello assistere alla loro felicità».

Il film è stato quindi quasi premonitore di ciò sarebbe accaduto dodici mesi dopo?

«Anni diversi, ma c’è una certa attinenza fra una città e un popolo che si sta rialzando e riscattando: Napoli è cambiata tanto in 33 anni, è migliorata, è una parentesi italiana dove è ripartita la cultura e da anni pure l’istruzione: non ero ancora nato nel 1987 e mi sono dovuto documentare sull’energia che emanava quel periodo».

Il riscatto sociale e la fibrillazione per gli eventi, in quel caso sportivi, sono sentimenti che non conoscono epoche.

«Il mio personaggio e quello dell’adolescente Anna interpretata da Dominique sono animati da un forte bisogno di riscatto che anima il loro operato, hanno bisogno di essere qualcuno e di affermarsi come esseri umani, nello stesso tempo scontrandosi con certo tipo di oppressione che appare come dinamica del film».

Prima di “Mare Fuori”, i cortometraggi “Sorrentum” e “Il Simposio”, e prima ancora la scuola di cinema di Mèliès guidata dall'attore Gianfelice Imparato, per poi proseguire i suoi studi a Roma: ma gli esordi assoluti al cospetto degli spettatori?

«Molto semplicemente in chiesa, anzi all’oratorio per le recite: ho scoperto questa passione a 15 anni, forse ho sempre fatto l’attore senza sapere che si trattasse di recitazione: ho scoperto questa sensazione sul palco dell’oratorio della parrocchia con i primi spettacolini sino a quando ho convinto una suora che conosceva mia madre catechista: ma in realtà già per strada da bambino mi rivelavo espansivo sino a canzonare il prossimo».

Da “Mare Fuori” a “Piano Piano”: le storie che racconta Massimiliano Caiazzo hanno sempre forte aderenza con la realtà, con lo sfondo di una Napoli in festa allora come oggi, legata da un filo azzurro. E questa è la forza di un giovane attore, amatissimo, rigoroso e appassionato. Da non perdere, domani, al Carbonia Film Festival.

