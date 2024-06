Da “Mare fuori” a “Tilipirche”, volti e premi del Figari 

Da “Mare fuori” al mare sardo, per Matteo Paolillo è un attimo. Nel toccata e fuga a Golfo Aranci, dove si è presentato lunedì per ritirare il Premio Beatrice Bracco al Figari Film Fest, l’Edoardo della celebre serie ambientata in un carcere minorile di Napoli ha trovato il tempo per un tuffo nelle acque galluresi.

«In Sardegna ero già stato, nel 2016 a Cagliari sono anche stato al Poetto, ma era marzo, e il bagno non ho potuto farlo», racconta l’artista salernitano, classe 1995, attore, cantautore e scrittore: il suo romanzo d’esordio, “2045”, è stato pubblicato ad aprile. «Ma non mettetemi a scegliere: sarebbe come chiedere a un genitore qual è il figlio preferito», specifica Paolillo, che dopo la morte del suo personaggio alla fine dell’ultima stagione di “Mare fuori” non parteciperà alle riprese della prossima, la quinta, appena iniziate.

«Sto affrontando nuove sfide: ho diverse proposte, e ho appena finito di girare un film per la regia di Valentina De Amicis, con Ester Pantano. Non posso dire altro, se non che il mio personaggio è sensibile e fragile, ma anche forte e maturo. Molto diverso da Edoardo», spiega l’artista che, durante la kermesse dedicata ai cortometraggi, ha ritirato il premio per il migliore interprete della nuova generazione, vinto, in passato, da un certo Alessandro Borghi. «Spero mi porti la stessa fortuna».

Al Figari l’attore ha potuto assistere alla proiezione di alcuni corti in gara, che ha premiato, tra gli altri, “Tilipirche” del regista cagliaritano Francesco Piras, che ha vinto l’Audience Award; “Sparare alle angurie” di Antonio Donato, che ha portato a casa il Best Regional e il Premio Rai Cinema Channel; e “Agnus Day” di Giuseppe Isoni, che ha trionfato nella sezione Nazionali.

«Il cortometraggio ti dà la possibilità di sperimentare: ho imparato a conoscerlo all’inizio della mia carriera e a scuola, e mi piace, perché puoi fare un lavoro molto profondo sul personaggio. Certo, raccontare in pochi minuti una storia è più difficile, ma è una bella sfida», dice a proposito Paolillo. «Se mi piacerebbe girarne uno? In futuro..».

