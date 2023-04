Da “Mare fuori” a Poetto Fest  Ragazzi, c’è Clara Soccini 

Per la quinta edizione il Poetto Fest si aggiudica Clara e pensa a un nuovo palcoscenico che possa contenere un pubblico che, a giudicare dalla vendita dei biglietti, avrà bisogno di spazi più ampi di quelli dell’Arena Village di Quartu.

In attesa di questo e altri annunci, a cominciare dalla line up definitiva della kermesse che come ogni anno si tiene dal 29 aprile al primo maggio, inaugurando la stagione degli eventi musicali dell’estate isolana, via social l’organizzazione svela i nomi dei primi artisti, tra i quali spicca quello di Clara Soccini, la Giulia della serie tv fenomeno del momento “Mare fuori”. Trapper per fiction, con lo pseudonimo Crazy J., l’attrice e cantante milanese ha annunciato su TikTok le prime date del suo spring tour, che toccherà diverse parti d’Italia. E tra queste anche la Sardegna, con la data – ancora da ufficializzare – del Poetto Fest. Oltre a Clara, sono già stati svelati altri quattro protagonisti, nell’ordine Il pagante, nella formazione Eddy Veerus, all’anagrafe Edoardo Cremona, e Roberta Branchini (post addio del terzo componente della band Federica Napoli), Icy Subzero, Diss Gacha e Gemitaiz e Madman, formato reunion.

In queste ore si chiude, inoltre, il contest dei gruppi emergenti: i migliori sei si esibiranno, due per serata, sul palco del Poetto Fest 2023.

