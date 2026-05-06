Da Mamoiada ad Affari Tuoi ma la fortuna non la assiste 

Una gara sfortunata e ricca di ribaltoni quella di ieri sera ad Affari Tuoi per Alessia Canneddu, architetto paesaggistico 31enne di Mamoiada, residente a Olbia. Per Canneddu, accompagnata dalla sorella Lina, una partita iniziata col cambio del pacco con l’Emilia Romagna, seguita poi dal rifiuto della prima offerta di 22.000 euro dal “Dottore”.

Dopo, in una puntata ricca di sorprese, un nuovo rifiuto del cambio pacco e delle offerte di 32.000 e 42.000 euro. A seguire, l’amara sorpresa dei 200.000 e 300.000 euro persi. Nel rush finale, nessuna chance anche nella “Regione fortunata”. «È stata comunque una bellissima esperienza», ha detto la concorrente che ha salutato amici e parenti.

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