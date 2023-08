Da Mameli ai Florio, la tv riscopre la storia d’Italia 

Storia, biopic di grandi personaggi, da Mameli a Leopardi (in via di definizione con la regia di Sergio Rubini una produzione prodotta da Ibc movie per Rai Fiction) period drama tratti da saghe letterarie come i “Leoni di Sicilia” (Disney+), o inevitabili romanzi in costume che tanto hanno attirato l'attenzione del pubblico delle piattaforme, dalla nuova stagione di “Bridgerton” (la saga cult targata Netflix a l’ultimo capitolo forse di “The Crown” della stessa piattaforma) a “M” Il figlio del secolo per Sky dal libro di Antonio Scurati.

Elsa Morante

Raccontare il Paese con la densità di temi, fermenti e conflitti che lo caratterizzano è la missione del servizio pubblico tra i titoli emblematici, in arrivo nel 2024, “La Storia” (regia di Francesca Archibugi), dal capolavoro di Elsa Morante, con Jasmine Trinca. Un racconto universale tra dramma e riscatto nell'Italia della Seconda guerra mondiale. E poi, “Mameli” (regia di Luca Lucini e Ago Panini), una vicenda epica che nel contesto risorgimentale della Repubblica Romana si concentra sulla giovinezza di Goffredo Mameli. E poi “La luce nella masseria” (regia di Riccardo Donna, Tiziana Aristarco), in onda a gennaio: una storia famigliare per celebra i settant'anni dall'inizio delle trasmissioni regolari del servizio pubblico e l'arrivo della televisione nelle case degli italiani. Nell’ambito del period drama, nel primo semestre 2024 vedremo “La lunga notte - La caduta del Duce”, firmata da Giacomo Campiotti, con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi alle prese con il passaggio decisivo del 25 luglio 1943, e il dramma dell'esodo istriano in La rosa dell'Istria, diretta da Tiziana Aristarco.

Elena Ferrante

Arriverà sempre su Rai1 nel 2024 la quarta e ultima stagione della serie Rai-Hbo “L’amica geniale”, la quarta stagione si basa su “Storia della bambina perduta”, il quarto libro che chiude la tetralogia di Elena Ferrante, edita in Italia da Edizioni E/O. Completamente rinnovato il cast che vede protagonisti Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore. Lo sguardo fisso davanti a sé , il volto teso in una maschera di alterigia, Luca Marinelli conferma le sue doti mimetiche dando il volto a Mussolini. Sono le prime immagini di “M. Il figlio del secolo”, la serie ispirata al bestseller premio Strega di Antonio Scurati, punta di diamante di Sky che la trasmetterà nel 2024.«Oggi nasce il fascismo, una creatura bellissima... Seguitemi, anche voi mi amerete, diventerete fascisti», dice Marinelli nei panni del Duce, e fa impressione.

Leoni di Sicilia

Ma troveremo anche il dramma il dramma dei migranti di “Unwanted - Ostaggi del mare”, dal libro-inchiesta “Bilal” di Fabrizio Gatti. Per quanto riguarda saghe e dramedy “I Leoni di Sicilia”, la nuova serie originale italiana tratta dall'omonimo bestseller di Stefania Auci, debutterà con i primi quattro episodi il 25 ottobre su Disney +, seguiti dai restanti quattro il 1 novembre. I protagonisti sono Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia e Ester Pantano, ai quali si aggiunge Adele Cammarata. Dal regista Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, la serie in otto episodi è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production.

Inglesi

Su Netflix grande attesa per la terza, ma ci sarà anche la quarta di “Brigerton”, una storia che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo che non vede l'ora di vedere come si evolverà la vita di Penelope (Lady Whistledown) e Colin Bridgerton, i prossimi protagonisti di questa saga tratta dai romanzi di Julia Quinn. Lo Stesso Vale per “The Crown 6” con i nuovi attori che interpretano i ruoli del principe William e Kate Middleton nella sesta e ultima stagione della serie Netflix vincitrice di un Emmy. Sarà disponibile per la fine del 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA