Da maggio l’Inps non versa i bonus per gli asili nido  

Ad Assemini, da due mesi, non vengono accreditati gli incentivi Inps per gli asili nido. A mancare all’appello è il bonus “Nido”, contributo erogato mensilmente dall’Inps per il sostegno al reddito delle famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e iscritti agli asili nido pubblici o privati. Regolare invece il bonus “Nidi gratis”, misura welfare con cui la Regione ha rafforzato la politica di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e favorito la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Stefania Congiu, titolare da 13 anni di un nido ad Assemini, si è fatta portavoce della diffusa preoccupazione: «Perché questo stop a metà anno? Le famiglie stanno anticipando le mensilità e per tante di loro, per le quali il bonus rappresenta una garanzia, è un disagio». Un problema che si riflette anche sul personale degli asili: le famiglie, e di conseguenza gli addetti ai lavori, fanno affidamento sul contributo fino al termine dell’anno scolastico. Se le famiglie non pagano la retta non è possibile pagare lo stipendio ai dipendenti.

Sulla questione dà spiegazioni l’assessora ai Servizi sociali Antonella Mostallino: «Il compito dell’amministrazione è solo quello di inviare all’Inps una comunicazione con gli accrediti delle strutture presenti sul territorio. E questo è stato fatto». Diversa la questione del bonus regionale: «Gli importi li paghiamo noi dopo aver fatto il bando, stilato la graduatoria e ricevuto i contributi dalla Regione. Le erogazioni sono regolari». (sa. sa.)

