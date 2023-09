Da “Macbeth” al “Barbiere di Siviglia”, da “Otello” al “Nabucco” Sassari punta sul Teatro Comunale e sulla piazza d’Italia 

Dal Verdi di “Macbeth” al Verdi di “Otello” che è poi restare sempre nell'alveo di Shakespeare, ispiratore delle due opere. Ma anche dal Teatro Comunale a piazza d'Italia, visto che è stato già anticipato il titolo, “Otello” appunto, che sarà rappresentato nel salotto buono di Sassari. Prosecuzione di un fortunato esperimento condotto due mesi fa con i “Pagliacci”. Un concerto sinfonico che aprirà la sezione autunnale il 23 settembre, più cinque opere nel cartellone approntato dall'ente Marialisa de Carolis. Nell'impostazione data da Alberto Gazale, direttore artistico nominato l'anno scorso, ci sono collegamenti letterari e artistici (l'abbinamento di alcune opere a Botero e Picasso), ma soprattutto la collaborazione con Cagliari (allestimento condiviso del “Nabucco, altro titolo verdiano) e il massiccio utilizzo di artisti e maestranze sarde.

«Abbiamo messo insieme dei cast che potremmo tranquillamente trovare a Verona o Napoli e soprattutto stiamo dando spazio ai sardi, siano cantanti già di valore internazionale, siano debuttanti che meritano di calcare il palcoscenico», ha aggiunto Gazale.

Si parte al Comunale di Sassari sabato 23 settembre alle 20.30 con il concerto sinfonico che avrà come protagonisti il soprano sassarese Francesca Sassu, mentre Michelangelo Mazza dirigerà l'orchestra dell'ente de Carolis. La prima opera è il “Macbeth” di Giuseppe Verdi (13 e 15 ottobre) con Franco Vassallo e Gianluca Terranova. Il “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini (3, 5 e 7 novembre) proporrà nel cast Matteo Falcier e l'esordiente Marco Solinas. L'allestimento è ispirato ai quadri di Botero: sarà presente il figlio dell'artista colombiano. Doppio titolo il 16 e 18 novembre: “La voix humaine”di Francis Poulenc e “Agenzia matrimoniale” di Roberto Hazon e doppio impegno per il soprano Paoletta Marrocu. In questo caso l'abbinamento artistico è con Picasso. Chiusura con Verdi: il “Nabucco” (l’8, il 10 e il 12 dicembre) vedrà sul palco sassarese il baritono nuorese Marco Caria. L’allestimento è curato insieme al Teatro Lirico di Cagliari. (g. m.)

