Da “M” alla saga dell’Amica geniale, quando i best seller ispirano le serie tv 

Nel mondo iperconnesso, che va oltre i confini tra realtà e finzione, pagina di carta e device, storytelling e autorappresentazione sui social, l’accoppiata tra libri e serie tv si conferma binomio di successo. E anche nell’offerta della prossima stagione grandi classici e romanzi contemporanei ispirano alcuni dei titoli più attesi sul piccolo schermo. Il popolo dei tolkeniani è in fermento per la seconda stagione del Signore degli Anelli-Gli Anelli del Potere, in esclusiva su Prime Video dal 29 agosto: tratta (molto liberamente) dal romanzo principale di J.R.R. Tolkien, vede il ritorno di Sauron, impegnato a vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere per soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo.

La nascita di un regime

Arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su Now nel 2025, ma intanto il 5 e 6 settembre sarà in anteprima mondiale fuori concorso alla Mostra di Venezia, M-Il figlio del secolo, dal romanzo di Antonio Scurati, Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Mussolini. Joe Wright ha diretto Luca Marinelli nei panni del Duce, per una produzione di Sky Studios e Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures.

La vita di Lila e Lenù

Premiere internazionale, martedì al Tribeca Film Festival, anche per L’amica geniale-Storia della bambina perduta, quarta parte della tetralogia di Elena Ferrante incoronata dal New York Times il più bel libro del XXI secolo. Irene Maiorino e Alba Rohrwacher danno il volto a Lila e Lenù da adulte, tra maternità, tradimenti, minacce e sparizioni. Dirige Laura Bispuri, showrunner Saverio Costanzo, per una coproduzione internazionale Rai-Hbo che debutterà su Rai1 lunedì 11 novembre.

L’impero dei Florio

Di ispirazione letteraria è anche Leopardi-Il poeta dell’infinito, miniserie evento per la regia di Sergio Rubini al debutto nella fiction tv: la biografia del poeta (Leonardo Maltese), coproduzione Rai Fiction-Ibc Movie-Rai Com, sarà presentata come proiezione speciale nel Fuori Concorso a Venezia per approdare su Rai1 lunedì 16 e martedì 17 dicembre. Dal 17 settembre è attesa in chiaro sull’ammiraglia Rai (dopo la messa in onda su Disney+) I Leoni di Sicilia, dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, che segue la nascita dell’impero dei fratelli Florio sullo sfondo della Palermo ottocentesca, con Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro ed Eduardo Scarpetta.

Aspettando Il Gattopardo

Non c’è invece ancora una data ufficiale di uscita ma è attesissimo su Netflix Il Gattopardo, kolossal diretto da Tom Shankland e ispirato al romanzo di Tomasi di Lampedusa, sulle tracce del capolavoro del 1963 di Luchino Visconti, Palma d’Oro a Cannes. Nel cast Kim Rossi Stuart nel ruolo del Principe di Salina Don Fabrizio Corbera. Accanto a lui, Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Producono Indiana e Moonage Pictures. È ambientata nel turbolento panorama geopolitico di oggi Il giorno dello Sciacallo, dall’8 novembre su Sky: ispirata al thriller scritto da Frederick Forsyth e all’adattamento cinematografico del 1973 della Universal Pictures, vedrà protagonisti Eddie Redmayne, vincitore di un Oscar, del Tony Award e del Bafta Award, e Lashana Lynch. Poi la detection, macrogenere dominante nella fiction tv, dal giallo-commedia al poliziesco al thriller. Le new entry sono Kostas, ironico commissario in servizio ad Atene, con Stefano Fresi a dare il volto al protagonista ideato da Petros Markaris (regia di Milena Cocozza), dal 12 settembre sull’ammiraglia Rai; e Stucky, con Giuseppe Battiston ispettore a Treviso, dai romanzi di Fulvio Ervas (regia di Valerio Attanasio), dal 6 novembre su Rai2.

Da segnare in agenda

È invece un giornalista di nera del principale quotidiano di Palermo, Beppe Fiorello nella nuova serie di Canale 5 I fratelli Corsaro, per la regia di Francesco Miccichè, adattamento del ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. Tornano Storia di una famiglia perbene, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, la fiction di Canale 5 ispirata alle opere di Rosa Ventrella, e Tutto chiede salvezza, la serie Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, Strega Giovani 2020. Sempre su Netflix debutta il 5 settembre la miniserie thriller The perfect couple, con Nicole Kidman e Dakota Fanning, dal romanzo del 2018 di Elin Hilderbrand. Aspettando Adorazione, dal romanzo di Alice Urciuolo, un mix tra I segreti di Twin Peaks e Euphoria. Da non perdere, Il conte di Montecristo, nuova rilettura di Dumas diretta dal premio Oscar Bille August, con Sam Claflin, Jeremy Irons e i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas; L’arte della gioia, adattamento del romanzo postumo di Goliarda Sapienza, con Valeria Golino alla regia a Tecla Insolia nei panni di Modesta; e Zorro, con Jean Dujardin.

